أسعار الفضة اليوم الخميس 3 أغسطس في بورصة المعادن
شهدت أسعار الفضة تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، فالفضة من المعادن الهامة والتي تتدخل في صناعة هامة مثل صناعة الأكسسورات.
ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة اليوم الخميس 3 أغسطس في بورصة المعادن والتي جاءت كالتالي:
أسعار جرام الفضة اليوم الخميس 3 أغسطس
جرام فضة نقي عيار 99.9
سجلت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الخميس 3 أغسطس، 23.53 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.76 دولار للجرام.
جرام فضة بريطاني عيار 95.8
سجلت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الخميس 3 أغسطس، 22.54 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.73 دولار للجرام.
جرام فضة استرليني عيار 92.5
سجلت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الخميس 3 أغسطس 21.76 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.70 دولار للجرام.
جرام فضة عيار 916
سجلت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الخميس 3 أغسطس 21.55 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.70 دولار للجرام.
جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)
سجل سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الخميس 3 أغسطس، 20.59 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي والذي سجل0.67 دولار للجرام.
جرام فضة عيار 800
جرام فضة عيار 800 اليوم الخميس 3 أغسطس، 18.82 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.61 دولار للجرام.
جرام فضة عيار 750
جرام فضة عيار 750 اليوم الخميس 3 أغسطس، 17.65 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.57 دولار للجرام.
جرام فضة عيار 585
جرام فضة عيار 585 اليوم الخميس 3 أغسطس، 13.76 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.45 دولار للجرام.