شهدت أسعار الفضة تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، فالفضة من المعادن الهامة والتي تتدخل في صناعة هامة مثل صناعة الأكسسورات.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة اليوم الخميس 3 أغسطس في بورصة المعادن والتي جاءت كالتالي:

أسعار جرام الفضة اليوم الخميس 3 أغسطس

جرام فضة نقي عيار 99.9

سجلت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الخميس 3 أغسطس، 23.53 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.76 دولار للجرام.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8

سجلت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الخميس 3 أغسطس، 22.54 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.73 دولار للجرام.

جرام فضة استرليني عيار 92.5

سجلت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الخميس 3 أغسطس 21.76 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.70 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 916

سجلت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الخميس 3 أغسطس 21.55 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.70 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)

سجل سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الخميس 3 أغسطس، 20.59 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي والذي سجل0.67 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 800

جرام فضة عيار 800 اليوم الخميس 3 أغسطس، 18.82 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.61 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 750

جرام فضة عيار 750 اليوم الخميس 3 أغسطس، 17.65 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.57 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 585

جرام فضة عيار 585 اليوم الخميس 3 أغسطس، 13.76 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.45 دولار للجرام.