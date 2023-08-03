الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الخميس 3 أغسطس في بورصة المعادن

فضة
فضة

شهدت أسعار الفضة تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، فالفضة من المعادن الهامة والتي تتدخل في صناعة هامة مثل صناعة الأكسسورات.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة اليوم الخميس 3 أغسطس في بورصة المعادن والتي جاءت كالتالي:

أسعار جرام الفضة اليوم الخميس 3 أغسطس 

جرام فضة نقي عيار 99.9    

سجلت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الخميس 3 أغسطس، 23.53 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.76 دولار للجرام.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8   

سجلت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الخميس 3 أغسطس، 22.54 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.73 دولار للجرام.

جرام فضة استرليني عيار 92.5   

سجلت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الخميس 3 أغسطس 21.76 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.70 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 916  

سجلت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الخميس 3 أغسطس 21.55 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.70 دولار للجرام.

أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها فى 3 أسابيع

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)      

سجل سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الخميس 3 أغسطس، 20.59 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي والذي سجل0.67 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 800 

جرام فضة عيار 800  اليوم الخميس 3 أغسطس،  18.82 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.61 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 750   

جرام فضة عيار 750  اليوم الخميس 3 أغسطس، 17.65 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.57 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 585   

جرام فضة عيار 585 اليوم الخميس 3 أغسطس، 13.76 جنيها للجرام مقابل السعر العالمي والذي سجل  0.45 دولار للجرام.

أسعار الفضة تراجع ملحوظ خلال الفتر الماضية أسعار الذهب الفضة أسعار الفضة اليوم الخميس اسعار جرام الفضة اليوم

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