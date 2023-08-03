الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها فى 3 أسابيع

الذهب
الذهب

 استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، اليوم، بعدما أدت زيادة أكبر من المتوقع في وظائف القطاع الخاص الأمريكي في يوليو الماضي لتعزيز الرهانات على المزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة ودفعت الدولار وعوائد السندات للارتفاع.

وبحسب وكالة بلومبرج للأخبار الاقتصادية، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1935.20 دولار للأوقية (الأونصة)، ليظل قرب أدنى مستوياته منذ 12 يوليو  المسجل في الجلسة الماضية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1970.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في 4 أسابيع وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ نوفمبر  الماضي، أمس، بعدما أظهرت بيانات نمو وظائف القطاع الخاص الأمريكي 324 ألف وظيفة الشهر الماضي متجاوزة التوقعات بزيادتها 189 ألف وظيفة فحسب.

وانخفضت الفضة في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.72 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 917.74 دولار. وسجل المعدنان أدنى مستوياتهما منذ حوالي 3 أسابيع، وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1237.19 دولار للأوقية. 

الذهب القطاع الخاص الولايات المتحدة الدولار التشديد النقدي

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