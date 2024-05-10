"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل سقوط قتلى وجرحى إسرائيليين فى شرق رفح

قال أيمن عماد مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، من معبر رفح، إن المروحيات الإسرائيلية كانت تحلق قادمة من شرق مدينة رفح الفلسطينية متجهة إلى تل أبيب، لنقل قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال بعد وقوع اشتباكات برفح الفلسطينية.

سماع صوت الرصاص والاشتباكات في الجانب الآخر من معبر رفح بالتزامن مع الغارات

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: "كنا نسمع صوت الرصاص والاشتباكات في الجانب الآخر من معبر رفح، بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية التي تشن على الجانب الآخر من معبر رفح، والتي تشن منذ الساعات الأولى على مدينة رفح الفلسطينية".

ولفت إلى أنه تم استهداف عدد من البنايات، وإطلاق القذائف بشكل دوري، وكانت الزنانة تسبق العملية العسكرية.

ولفت إلى أن القوات الإسرائيلية ما زالت تسيطر على منفذ رفح من الجهة الفلسطينية، وتقوم بمنع المساعدات الإنسانية التي تصطف بالعريش والأماكن التي جهزتها مصر لاصطفاف الشاحنات، وهناك محاصرة كاملة للقطاع، مع ازدياد واضح لأعداد الجرحى والمصابين الفلسطينيين.

وأعلنت فصائل فلسطينية عن أنها أوقعت قوة إسرائيلية في كمين محكم بعد تفجير حقل ألغام شرق رفح الفلسطينية، وفقًا لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية، بينما أعلن مستشفى سوروكا عن هبوط 3 مروحيات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية؛ لإجلاء الجنود القتلى والمصابين.

