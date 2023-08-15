الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023

فضة
فضة

شهدت اسعار الفضة اليوم استقرارا في الأسعار والفضة من المعادن المهمة والتي تدخل في صناعة من أهم الصناعات وهي صناعه الأكسسورات.

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

جرام فضة نقي عيار 99.9  

استقرت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن لتسجل 22.50جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لتسجل 0.73 دولار للجرام.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم    

استقرت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن لتسجل 21.56 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لتسجل 0.70 دولار للجرام.

جرام فضة استرليني عيار 92.5       

استقرت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5  اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن لتسجل 20.82 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لتسجل 0.67 دولار للجرام.

أسعار الفضة اليوم الأثنين 14 أغسطس في بوصة المعادن

التعاملات الصباحية| أسعار الفضة اليوم الأربعاء 9-8-2023

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في بورصة المعادن

أسعار الفضة اليوم 7 أغسطس في بورصة المعادن

جرام الفضة عيار 916       

استقرت أسعار جرام فضة عيار 916  اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن لتسجل 20.61 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لتسجل 0.67 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي)  

استقرت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)  اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن لتسجل 19.69جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لتسجل 0.64 دولار للجرام.

سعر جرام فضة عيار 800 

استقرت أسعار جرام فضة عيار 800  اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن لتسجل 18.00 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لتسجل 0.58 دولار للجرام.

سعر جرام فضة عيار 750 

استقرت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن لتسجل 16.88 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لتسجل 0.55 دولار للجرام.

سعر جرام فضة عيار 585  

استقرت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن لتسجل 13.16جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لتسجل 0.43 دولار للجرام.

جرام فضة نقي جرام فضة بريطاني جرام فضة استرليني جرام فضة الفضة السعودي أسعار الفضة اليوم الثلاثاء أسعار الفضة اليوم

الأكثر قراءة

رئيس مدينة طوخ لعمال النظافة: لا حوافز لأى موظف جالس على كرسى

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

طلاب يصممون قمرا صناعيا تعليميا.. ووكالة الفضاء تموّل المشروع

حملات وأنشطة توعوية لترشيد استهلاك المياه بالمنوفية

وزير التعليم لـ"الدستور": سنصدر قرارات لتخفيف العبء عن أولياء الأمور قريبًا

الإحصاء: مصر تسجل حالة زواج كل 34 ثانية ومولود كل 14 ثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية