أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023

شهدت اسعار الفضة اليوم استقرارا في الأسعار والفضة من المعادن المهمة والتي تدخل في صناعة من أهم الصناعات وهي صناعه الأكسسورات.

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

جرام فضة نقي عيار 99.9

استقرت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن لتسجل 22.50جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لتسجل 0.73 دولار للجرام.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم

استقرت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن لتسجل 21.56 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لتسجل 0.70 دولار للجرام.

جرام فضة استرليني عيار 92.5

استقرت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن لتسجل 20.82 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لتسجل 0.67 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 916

استقرت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن لتسجل 20.61 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لتسجل 0.67 دولار للجرام.

جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي)

استقرت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن لتسجل 19.69جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لتسجل 0.64 دولار للجرام.

سعر جرام فضة عيار 800

استقرت أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن لتسجل 18.00 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لتسجل 0.58 دولار للجرام.

سعر جرام فضة عيار 750

استقرت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن لتسجل 16.88 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لتسجل 0.55 دولار للجرام.

سعر جرام فضة عيار 585

استقرت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن لتسجل 13.16جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي لتسجل 0.43 دولار للجرام.