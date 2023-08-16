أخبار الظهيرة|جدول حركة ترقيات العاملين بالدولة 2023.. وتراجع أسعار النفط لهذا السبب

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار الظهيرة".

"أمناء الحوار الوطنى" يناقش توصيات اللجان تمهيدًا لرفعها إلى رئيس الجمهورية

يناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، في اجتماعه اليوم الأربعاء، المخرجات والتوصيات والمقترحات التي انتهت الجلسات التخصصية للجان النوعية من صياغتها. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

بيراميدز يجدد عقد أحمد فتحي.. والإعلان الرسمي خلال أيام (خاص)

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن موقف أحمد فتحي النهائي من الاستمرار مع الفريق السماوي الموسم المقبل من عدمه، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "لا أحد يختلف على إمكانيات أحمد فتحي، فهو يمتلك خبرات دولية إفريقية كبيرة". لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى: الحرب مع روسيا ستكون "طويلة وصعبة"

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتًا، إيرينا فيريشوك، إن طريق النصر لأوكرانيا فى حربها مع روسيا سيكون "طويلًا وصعبًا"، لذا يجب على الأوكرانيين الاستعداد لخوض معركة طويلة.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

تراجع أسعار النفط بسبب تأثير بيانات النشاط الاقتصادي الصيني على الأسواق

تراجعت أسعار النفط صباح اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها بأكثر من 3% خلال الأسبوع الماضي، وقد تراجعت الأسعار بنسبة تقرب من 1% بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، مما أثر على إمدادات الخام الأمريكي.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

جدول حركة ترقيات العاملين بالدولة 2023.. وموعد التطبيق وقيمة العلاوة

يستعد أكثر من ربع مليون موظف للترقية إلى مستويات وظيفية أعلى للذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2023 مددًا لا تقل عن المدد البينية اللازمة للترقى، وذلك اعتبارًا من 1/7/2023، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)