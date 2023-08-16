الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول حركة ترقيات العاملين بالدولة 2023.. وموعد التطبيق وقيمة العلاوة

جريدة الدستور

يستعد أكثر من ربع مليون موظف للترقية إلى مستويات وظيفية أعلى للذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2023 مددًا لا تقل عن المدد البينية اللازمة للترقى، وذلك اعتبارًا من 1/7/2023، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية.

تفاصيل حركة الترقيات 

ويشترط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقًا للوضع فى 2/11/2016، ومن المقرر أن تتم الترقيات لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية فى 30/6/2023.

ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1/7/2023 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافة إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2023.

تكون الترقية باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتى، بحسب الأحوال، وفى حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها من البنود الاحتياطية من الموازنة، على أن تلتزم كل جهة بتوضيح عدد المستفيدين فى كل مستوى وظيفى ومجموعة وظيفية ونوعية، ويرسل المقترح إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.

جدول الترقيات 

وفيما يلى نرصد جدول ترقيات العاملين بالدولة:

جدول ترقيات 2023
ترقية مستويات وظيفية الترقية حركات الترقيات جدول الترقيات

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