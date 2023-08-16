الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: الحرب مع روسيا ستكون "طويلا وصعبا"

الحرب مع روسيا
الحرب مع روسيا

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، وزيرة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتا إيرينا فيريشوك، إن طريق النصر لأوكرانيا فى حربها مع روسيا سيكون "طويلا وصعبا"، لذا يجب على الأوكرانيين الاستعداد لخوض معركة طويلة.

وكتبت فيريشوك، في منشور لها نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الأربعاء: "كل شخص يمكنه فعل شيء من أجل انتصار أوكرانيا، نحن نستعد لسباق ماراثون وليس عدو سريع، لخوض معركة من اثنتي عشرة جولة وليس معركة من ثلاث جولات".

 وتابعت: "يجب أن نكون صادقين.. في هذه الحرب سيكون الطريق إلى النصر طويلا وصعبا.. فالقول بإنها ستنتهي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أو بحلول نهاية العام أو الربيع المقبل- كل هذا ليس صحيحا، يتعين علينا الاستعداد لخوض معركة طويلة على الجميع المواطنين والسلطات - الاستعداد لحرب طويلة وصعبة، وعندها فقط سننتصر".

الجيش الأوكراني يعلن حصيلة قتلى الروس منذ بدء العملية العسكرية


 وكان أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم الأربعاء، حصيلة قتلى الإدارة الروسية منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير من العام الماضى.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، عن  ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 255 ألفاً و570 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير من العام الماضي.

ووفقا لبيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، فقد خسرت روسيا 4 آلاف و324 دبابة و8 آلاف و380 من المركبات المدرعة و5 آلاف و152 من النظم المدفعية و714 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و485 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و314 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 7 آلاف و614 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 773 من المعدات الخاصة و4 آلاف و248 طائرة مسيرة وإسقاط 1404 من صواريخ كروز".

رئيس الوزراء الاوكراني نائبة رئيس الوزراء الأوكراني النصر أوكرانيا روسيا معركة طويلة الأوكرانيين

الأكثر قراءة

وزير الصحة: إضافة 15 مليون منتفع جديد للاستفادة من خدمات "التأمين الصحى"

بالأسماء.. إصابة 15 شخصًا فى انقلاب "ميكروباص" ببنى سويف

"الأعلى تاريخيًا".. رقم قياسى جديد لـ"بيت الروبى" لـ كريم عبدالعزيز

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 16 أغسطس 2023

وفاة طيار فى رحلة من الولايات المتحدة إلى تشيلى

الصحة: مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين مهاجر.. ونسهل وصولهم للخدمات الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية