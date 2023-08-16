نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: الحرب مع روسيا ستكون "طويلا وصعبا"

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، وزيرة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتا إيرينا فيريشوك، إن طريق النصر لأوكرانيا فى حربها مع روسيا سيكون "طويلا وصعبا"، لذا يجب على الأوكرانيين الاستعداد لخوض معركة طويلة.

وكتبت فيريشوك، في منشور لها نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الأربعاء: "كل شخص يمكنه فعل شيء من أجل انتصار أوكرانيا، نحن نستعد لسباق ماراثون وليس عدو سريع، لخوض معركة من اثنتي عشرة جولة وليس معركة من ثلاث جولات".

وتابعت: "يجب أن نكون صادقين.. في هذه الحرب سيكون الطريق إلى النصر طويلا وصعبا.. فالقول بإنها ستنتهي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أو بحلول نهاية العام أو الربيع المقبل- كل هذا ليس صحيحا، يتعين علينا الاستعداد لخوض معركة طويلة على الجميع المواطنين والسلطات - الاستعداد لحرب طويلة وصعبة، وعندها فقط سننتصر".

الجيش الأوكراني يعلن حصيلة قتلى الروس منذ بدء العملية العسكرية



وكان أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم الأربعاء، حصيلة قتلى الإدارة الروسية منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير من العام الماضى.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 255 ألفاً و570 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير من العام الماضي.

ووفقا لبيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، فقد خسرت روسيا 4 آلاف و324 دبابة و8 آلاف و380 من المركبات المدرعة و5 آلاف و152 من النظم المدفعية و714 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و485 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و314 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 7 آلاف و614 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 773 من المعدات الخاصة و4 آلاف و248 طائرة مسيرة وإسقاط 1404 من صواريخ كروز".