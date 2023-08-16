الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع أسعار النفط بسبب تأثير بيانات النشاط الاقتصادي الصيني على الأسواق

النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط صباح يوم الأربعاء، بعد ارتفاعها بأكثر من 3% خلال الأسبوع الماضي، وقد تراجعت الأسعار بنسبة تقرب من 1% بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، مما أثر على إمدادات الخام الأمريكي.

عقود خام برنت

سجلت عقود خام برنت الآجلة انخفاضًا نسبيًا بلغ حوالي 1%، حيث وصل سعر البرميل إلى 84.87 دولار، وفيما يخص خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تراجع سعره بمقدار 30 سنتًا ليصل إلى 80.92 دولار، وتلاحظ أن الخامين القياسيين انخفضا إلى أدنى مستوياتهما منذ أسبوع.

وأفاد معهد البترول الأمريكي بأن المخزونات تراجعت بنحو 6.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تُصدر بيانات حكومية أمريكية أخرى بشأن المخزونات في وقت لاحق من هذا اليوم.

أدت بيانات النشاط الاقتصادي في الصين لشهر يوليو إلى تراجع السوق، حيث جاءت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار دون التوقعات، وهذا أثار قلقًا حول تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ولدعم النشاط الاقتصادي، خفضت بكين أسعار الفائدة الرئيسية، ولكن يعتقد المحللون أنه قد يكون هناك حاجة إلى المزيد من التحفيز لتعزيز النمو.

اسعار النفط بيانات اقتصادية الصين الخام الآمريكي عقود خام برنت الآجلة

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