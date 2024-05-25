واشنطن تعلن إرسال مساعدات لأوكرانيا بـ275 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة عن دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تشمل ذخيرة وصواريخ وألغاما وقذائف مدفعية، في وقت تواصل روسيا هجومها على منطقة خاركيف.

وتتصدى أوكرانيا في خاركيف لهجوم حقّقت خلاله القوات الروسية مكاسب ميدانية هي الأكبر خلال الأشهر الـ18 الأخيرة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "الولايات المتحدة تعلن اليوم إرسال كمية جديدة وكبيرة من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا لدعم الشعب الأوكراني الشجاع في دفاعه عن بلاده".

وأضاف "هذه الحزمة البالغة قيمتها 275 مليون دولار والتي تعد جزءا من جهودنا لمساعدة أوكرانيا على صد الهجوم الروسي قرب خاركيف، تحتوي على قدرات هناك حاجة ماسة إليها".

في الشهر الماضي، أقر المشرعون الأمريكيون حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 61 مليار دولار لكييف كانت مشاحنات في الكونجرس قد عرقلتها مدى أشهر عانت خلالها القوات الأوكرانية من انتكاسات في ساحة المعركة بسبب نقص الذخيرة والتمويل.

وكان أمر الرئيس جو بايدن بإرسال خمس حزمات من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وقال بلينكن "وصلت بالفعل مساعدات حزمات سابقة إلى الخطوط الأمامية، وسنوصل هذه المساعدات الجديدة في أسرع وقت ممكن".

وأعلنت سلطات خاركيف مقتل سبعة أشخاص على الأقل الخميس بضربات شهدتها المدينة.

وتم إجلاء أكثر من 11 ألف شخص من منطقة خاركيف منذ بدأت روسيا هجومها الجديد، وفقا للحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف.