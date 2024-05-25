السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ريهام عبدالحكيم ونجوم الأوبرا يطربون الجمهور على المسرح الكبير (صور)

ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم

ضمن جهود الثقافة المصرية لصون التراث الفنى أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، أمسية بعنوان "منوعات من الزمن الجميل"، أحيتها فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايستروأحمد عامر.

وعلى المسرح الكبير الذى علق لافتة كامل العدد، نجحت النجمة ريهام عبد الحكيم في ملامسة الوجدان واستعادت ذكريات أعمال مجموعة من مؤلفات الطرب التى شكلت أجزاء من ملامح فن الغناء العربي، إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة وتفاعل معها الحضور، وبقدراتها الصوتية المميزة تغنت بـ ميدلي بليغ حمدي، مستنياك، تمر حنة، نسم علينا الهوي، كان ياما كان، خاتم سليمان، سهر الليالي، للصبر حدود، جاي علي بالي أما براوة وفيها حاجة حلوة.

وقبلها أكد نجوم الأوبرا للموسيقى العربية حسام حسني، أجفان ومؤمن خليل إمكاناتهم الفنية ومهاراتهم فى أداء كافة المقامات الطربية والتى شملت عدد من الأعمال المميزة كان منها “الناس المغرمين، سلامات يا حبايب، عايز جواباتك، بكره يا حبيبي، فاتت جنبنا، كما عزفت الفرقة موسيقي من غير ليه”.

حفل دار الأوبرا المصرية
حفل دار الأوبرا المصرية
حفل دار الأوبرا المصرية
حفل دار الأوبرا المصرية
حفل دار الأوبرا المصرية
حفل دار الأوبرا المصرية
حفل دار الأوبرا المصرية
حفل دار الأوبرا المصرية
ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم
حفل دار الأوبرا المصرية
حفل دار الأوبرا المصرية
حفل دار الأوبرا المصرية
حفل دار الأوبرا المصرية
حفل دار الأوبرا المصرية
حفل دار الأوبرا المصرية
حفل دار الأوبرا المصرية
حفل دار الأوبرا المصرية
حفل دار الأوبرا المصرية
حفل دار الأوبرا المصرية
ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم
الثقافة المصرية دار الاوبرا الأوبرا أحمد عامر المسرح الكبير فيها حاجة حلوة

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