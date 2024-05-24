تشييع جثمان شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى عقب صلاة الجمعة

يشيع النجم مدحت صالح جثمان شقيقة الراحل أحمد صالح اليوم الجمعة من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر وذلك عقب صلاة الجمعة.

نقابة المهن الموسيقية تنعي شقيق مدحت صالح



ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، شقيق الفنان مدحت صالح، والذي رحل عن عالمنا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة شقيق مدحت صالح



وتوفي في الساعات الأولى من صباح اليوم شقيق النجم مدحت صالح واعلن ذلك عبر حسابه الرسمي بوقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب قائلا: "مع السلامة يا احمد، مع السلامة يابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون احمد صالح في ذمة الله".