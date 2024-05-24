الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشييع جثمان شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى عقب صلاة الجمعة

شقيق مدحت صالح
شقيق مدحت صالح

يشيع النجم مدحت صالح جثمان شقيقة الراحل أحمد صالح اليوم الجمعة من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر وذلك عقب صلاة الجمعة.

نقابة المهن الموسيقية تنعي شقيق مدحت صالح 


ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، شقيق الفنان مدحت صالح، والذي رحل عن عالمنا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 

وفاة شقيق مدحت صالح 


وتوفي في الساعات الأولى من صباح اليوم شقيق النجم مدحت صالح واعلن ذلك عبر حسابه الرسمي بوقع التواصل الاجتماعي    "فيس بوك" وكتب قائلا: "مع السلامة يا احمد، مع السلامة يابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون احمد صالح في ذمة الله".

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وفاة شقيق مدحت صالح ونقابة المهن الموسيقية تنعاه

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