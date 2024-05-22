الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجفاف يتسبب فى نقل شاروخان للمستشفى.. اعرف التفاصيل

شاروخان
شاروخان

تعرض الفنان الهندي شاروخان خلال الساعات الماضية إلى وعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

الحالة الصحية للنجم شاروخان بعد تعرضه لوعكة صحية

على الفور، أمر الأطباء بإجراء شاروخان عدد من الفحوصات الطبية لمعرفة سبب الوعكة الصحية لتكشف النتائج عن إصابته بالجفاف الشديد نتيجة ضربة شمس تعرض لها بسبب وجود موجه حارة وارتفاع درجات الحرارة في الهند خلا الأيام الحالية.

واستقرت الحالة الصحية لشاروخان بعد إجراء الفحوصات الطبية وغادر المستشفى وأمر الأطباء المعالجون له بالتزامه الراحة التامة لحين تماثله الشفاء.

آخر أعمال شاروخان الفنية

كانت آخر أعمال شاروخان فيلم Jawan الذي تصدر شباك التذاكر في الهند، فور طرحه العام الماضي 2023 وتدور أحداث الفيلم حول رحلة رجل يسعى لتصحيح أخطاء المجتمع وتطبيق العدالة مهما كلفه الأمر في إطار من التشويق والحركة والأكشن والفيلم من إخراج وتأليف أتلي كومار.

وعرض الفيلم بثلاث لغات الهندية والتاميلية والتيلجو وتم عرضه في مصر والشرق الأوسط في الثالث عشر من سبتمبر الماضي وحقق نجاحا وإقبالا جماهيريا كبيرا.

النجم الهندي شاروخان شاروخان حالة الصحية للنجم شاروخان العلاج Jawan

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