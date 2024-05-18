السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وائل جسار لـ"الدستور": أحضر لأغنية لبنانية.. وانتظروا مفاجآت بحفل شرم الشيخ

وائل جسار
وائل جسار

يعيش النجم اللبناني وائل جسار حالة من الانتعاشة الفنية خلال الفترة الحالية حيث يواصل تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة المقرر طرحها لجمهوره بشكل متتالي خلال الفترات المقبلة بالإضافة إلى إحياءه عدد من الحفلات الغنائية بمصر ولبنان.

 

وقال وائل جسار،  إنه يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم بمدينة شرم الشيخ بمصر في شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه ينتظر هذا الحفل بشغف شديد، مؤكدا أن الحفل سيشهد العديد من المفاجآت.

 

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه عقب حفل شرم الشيخ سيطير إلى لبنان لإحياء حفل عيد الأضحى يوم 18 يونيو المقبل الموافق ثاني أيام العيد داخل إحد الفنادق الكبرى هناك، مشيرا إلى أن الحفلتين سيشهدا باقة مميزة من أشهر الأغنيات المحببة لدى جمهوره.

 

وأضاف أنه انتهى الأيام الماضية من تسجيل أغنية جديدة من المقرر طرحها لجمهور خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنها ستكون باللهجة اللبنانية وستكون مفاجأة كبيرة لجمهوره.

 

وتابع “جسار”، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الأعمال الغنائية الجديدة، مؤكدا أنه يحضر أكثر من عمل غنائي باللهجة المصرية واللبنانية، متمنيا أن تنال الأعمال الجديدة إعجاب جمهوره بالوطن العربي.

 

آخر أعمال وائل جسار الغنائية

وطرح النجم وائل جسار الفترة الماضية أغنية رومانسية بعنوان "في حد بيحبني" عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمد الشافعي والملحن والموزع الموسيقي إسلام رفعت، ومهندس الصوت ماهر صلاح.

 

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