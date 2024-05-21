الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجمعة.. حفل لفرقة الإنشاد الديني بمسرح معهد الموسيقى العربية

معهد الموسيقى العربية
معهد الموسيقى العربية

 تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفل لفرقة الإنشاد الدينى، تحت إشراف المايسترو عمر فرحات وذلك فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 24 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية.

 تفاصيل وبرنامج الحفل

يتضمن البرنامج مختارات من الأناشيد والابتهالات الشهيرة منها ميدلى الحج وصلوا على الهادى وزيدوا صلاته، وصلة من مقام الحجاز، صلوا على سيد الثقلين، وصلة من مقام راحة الأرواح إعداد حسام صقر، مولويات من قدود حلبية، كن مع الله لـ رشيد غلام، علشانك يا نبينا لـ محمد فوزى، يا رب أنا العبد الفانى لـ محمد ثروت، توشيح فؤادى غدا للشيخ سيد موسى.

بالإضافة إلى سلام على النبى لـ عبد المنعم الحريرى، النبى غالى من الفلكلور المصرى، النبى ذاك الإمام من التراث الصوفى، هل دعاك الشوق لـ عباس الديب، سكتك سلامة لـ مرسى الحريرى، أسماء الله الحسنى للشيخ سيد مكاوى، أداء إيهاب ندا، محمد عبد الحميد، أحمد بكر، فارس عبد العال، حسام صقر، بلال مختار، محمد الجزار، نور سليم.

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية، و شاركت في إحياء المناسبات الدينية التى تحتفل بها دار الأوبرا فى مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

الثقافة المصرية دار الاوبرا الإنشاد الديني مسرح معهد الموسيقى العربية معهد الموسيقى العربية الموسيقى العربية

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