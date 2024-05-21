الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمسية كلاسيكية للفلوت والتشيللو والهارب فى الأوبرا.. الجمعة

بوستر الحفل
بوستر الحفل

 تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد أمسية موسيقية في الثامنة والنصف مساء الجمعة 24 مايو  بالمسرح الصغير  للعازفين صفاء الجندي (فلوت) ، أماني غنيم (تشيللو) وأميرة حامد (هارب) بمشاركة ضيفا الشرف نغماية (بيانو) ، ياسر غنيم (فيولينه)، وذلك ضمن الفعاليات الإبداعية  للثقافة المصرية .

أمسية كلاسيكية للفلوت والتشيللو والهارب فى الأوبرا.. الجمعة

يتضمن البرنامج عدد من أعمال الحقبة الكلاسيكية والرومانسية والقرن العشرين التى وضعها كبار المؤلفين العالميين منهم موتسارت ، دفورجاك ، جلينكا ، دوبلر ، اندريس ، كاسادو ، بياتسولا وأعمال من التراث الفلكلوري  لدول " بولندا - المجر- روسيا" بالإضافة إلي أحد المؤلفات اليابانية احتفالا بمرور ١٥٠ عام على التعاون الثقافى اليابانى المصرى .

إدارة الحفل العديد من الشروط الخاصة لدخول الجمهور الحفل وهى:

  1. الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر، التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى.
  2. تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة السابعة والنصف، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة والنصف مساءً.
  3. برجاء الالتزام بالزي اللائق والفورمال "بدلة وكرافته" بدار الأوبرا المصرية
    الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.
    ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.
    غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه وتسلم تذكرته.
    ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.
    ممنوع التصوير.

يذكر أن العازفين المشاركين من أساتذة الكونسيرفتوار وأعضاء بأوركسترا القاهرة السيمفونى وأوركسترا أوبرا القاهرة ، وسبق وقدموا العديد من الحفلات على مسارح دار الأوبرا  .

 

دار الاوبرا صفاء الجندي أمسية كلاسيكية للفلوت والتشيللو والهارب فى الأوبرا الجمعة المسرح الصغير الأوبرا

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