رئيسة الأوبرا لـ"الدستور": عمار الشريعى صاحب مسيرة استثنائية والاحتفاء به واجب

أكدت الدكتورة لمياء زايد، رئسية دار الأوبرا المصرية، أن الاحتفاء برموز الموسيقى والطرب الأصيل أحد أهم الأولويات التي تسعى للحفاظ عليها وتعتبر من المهام الأساسية والرئيسية لدار الأوبرا المصرية باعتبارها أعلى المنابر الفنية والثقافية.

رئيسة الأوبرا لـ "الدستور": عمار الشريعى صاحب مسيرة استثنائية

وأشارت زايد، فى تصريحات خاصة لـ "الدستور" إلى أن الاحتفاء بمشوار ومسيرة الموسيقار عمار الشريعي بمشاركة عمالقة الطرب أمثال علي الحجار ومحمد الحلو أمر مهم ومبهر للغاية، متمنية أن ينال الحفل المقام حاليا على خشبة المسرح الكبير، إعجاب الجمهور خاصة أن المايسترو تامر غنيم وكل القائمين على الحفل بذلوا جهودا كبيرة لخروجه على أكمل وجه.

رئيسة الأوبرا : أعمال الشريعي "مُعمرة" وكأنه اسم على مسمى.. والاحتفاء به واجب

وأضافت "زايد" أن إقامة هذه الحفلات، تأتى ضمن خطط وزارة الثقافة للاحتفال برموز وأعلام الموسيقى وفي إطار الخطط الهادفة إلى تخليد أيقونات الإبداع المصرى التى وضعت بصمات بارزة فى مختلف المجالات الفنية، كما أنها تلقى رواجا كبيرا بين الجمهور من مختلف الأعمار، مما يدل على أن ألحان وأعمال الموسيقار عمار الشريعي لا تقتصر على زمن معين بل تعبر عن مشاعر وأحاسيس كل محب للفن والوطن والموسيقى العربية، واصفة ألحان الشريعي بـ "المُعمرة" نسبة لاسمه عمار وكأنه اسم على مسمى كما أنها متنوعة وتحتوي على تقنيات غنائية وموسيقية عالية، ولكنها في نفس الوقت سهلة الأداء والتقديم، فهو صاحب مسيرة مميزة واستثنائية.

عمار الشريعي

الجدير بالذكر أن عمار الشريعى ولد في 16 أبريل 1948 بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية، درس التأليف الموسيقي في مدرسة هادلي سكول الأمريكية لتعليم المكفوفين بالمراسلة كما التحق بالأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى بعدما أتقن بمجهود ذاتي العزف على آلات البيانو والأكورديون والعود والأورج، بدأ حياته العملية كعازف لآلة الأكورديون في عدد من الفرق الموسيقية ثم تحول إلى الأورج قبل أن يتجه إلى التلحين والتأليف الموسيقي وكان أول ألحانه "امسكوا الخشب" للمطربة مها صبري، تجاوزت أعماله 150 لحنًا، كون فرقة الأصدقاء عام 1980 من أصوات جديدة اكتشفها بنفسه هم منى عبد الغني، حنان وعلاء عبد الخالق.