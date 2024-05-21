الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منها "أقوى من الزمان".. نجوم الأوبرا يتألقون بروائع عمار الشريعى (صور)

أميرة أحمد خلال الحفل
أميرة أحمد خلال الحفل

تألق نجوم الأوبرا، خلال حفل أعمال الموسيقار عمار الشريعي، الذي يقام حاليًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويحييه كلا من النجمين علي الحجار ومحمد الحلو، بمشاركة صوليست عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، وكورال الأطفال.

منها "أرابيسك" و "أقوى من الزمان".. نجوم الأوبرا يتألقون بروائع عمار الشريعي (صور)

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع نجوم الأوبرا، وكان في مقدمتهم المطربة أميرة أحمد، التي تغنت بـ "حبيبتي من ضفايرها"، ومن جانبها تألقت المطربة نهى حافظ برائعة "بتسأل يا حبيبي"، فيما تغنى المطرب محمد حسن بـ "أرابيسك".

من جانبها شدت المطربة حنان عصام بـ "سيبولي قلبي وارحلوا"، أما المطربة أنغام مصطفى تألقت أثناء تقديم رائعة "أقوى من الزمان".

تفاصيل مشاركة الحلو والحجار فى احتفالية الشريعي بالأوبرا 

ومن المقرر أن يختتم الفاصل الأول من الحفل، الفنان الكبير محمد الحلو بثلاث روائع "أديب" و "للثورة حسابات أخرى" و "عمار يا اسكندرية"، على أن يكون النجم علي الحجار، هو مسك ختام الاحتفالية ويتغنى بباقة من الروائع التى قدمها خلال مشواره الفني بالتعاون مع الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي.

من جانبه أكد المايسترو تامر غنيم، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه حرص على مشاركة النجمين علي الحجار ومحمد الحلو، خاصة أن لهم رصيد ومشوار طويل مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي، مشيرًا إلى أن النجم الكبير علي الحجار سيقدم باقة من الروائع وهي "ما تمنعوش الصادقين"، "لو مش حتحلم"، "أبو زيد"، "أيام"، "حوا وآدم"، "ليلى ويا ليلى"، "حدائق الشيطان"، "أنتِ طلعتيلى منين"، "مبسوطين"، و"هنا القاهرة".

الجدير بالذكر، أن الأوركسترا الموسيقية تألق فى بداية حفل أعمال عمار الشريعي، بتقديم الرائعة الشهيرة "دموع فى عيون وقحة"، وسط تصفيق وتشجيع كبيرين من الجمهور.

حفل أعمال الموسيقار عمار الشريعي
حفل أعمال الموسيقار عمار الشريعي
حفل أعمال الموسيقار عمار الشريعي
حفل أعمال الموسيقار عمار الشريعي
حفل أعمال الموسيقار عمار الشريعي
حفل أعمال الموسيقار عمار الشريعي
حفل أعمال الموسيقار عمار الشريعي
حفل أعمال الموسيقار عمار الشريعي
حفل أعمال الموسيقار عمار الشريعي
حفل أعمال الموسيقار عمار الشريعي
علي الحجار محمد الحلو نجوم الأوبرا يتألقون بروائع عمار الشريعي نجوم الأوبرا تفاصيل مشاركة الحلو والحجار فى احتفالية الشريعي بالأوبرا محمد حسن أميرة أحمد

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