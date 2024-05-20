الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق حفل أعمال عمار الشريعى على أنغام "دموع فى عيون وقحة" بالأوبرا (صور)

الأوركسترا الموسيقية
الأوركسترا الموسيقية فى حفل أعمال عمار الشريعي

انطلق منذ قليل، حفل أعمال الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بمصاحبة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو تامر غنيم.

انطلاق حفل أعمال عمار الشريعي بالأوبرا على أنغام "دموع فى عيون وقحة" 

وتألق الأوركسترا الموسيقية، فى بداية حفل أعمال عمار الشريعي، بتقديم الرائعة الشهيرة "دموع فى عيون وقحة"، وسط تصفيق وتشجيع كبيرين من الجمهور.

ويشارك خلال الفاصل الأول من الحفل الفنان الكبير محمد الحلو، وصوليست عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، وكورال الأطفال، بالإضافة إلى نجوم الأوبرا، هم: أميرة أحمد، نهى حافظ، محمد حسن، حنان عصام، أنغام مصطفى، رحاب عمر.

الحجار يختتم الاحتفالية بروائع الشريعي 

أما الفاصل الثاني فيحييه النجم الكبير علي الحجار، ويتغنى بباقة من الروائع التى قدمها مع الموسيقار عمار الشريعي على مدار مشواره وهي "ما تمنعوش الصادقين"، "لو مش حتحلم"، "أبو زيد"، "أيام"، "حوا وآدم"، "ليلى ويا ليلى"، "حدائق الشيطان"، "إنتِ طلعتيلى منين"، "مبسوطين"، و"هنا القاهرة".

ويسبق الفنان الكبير علي الحجار، المطربة رحاب عمر وتقدم الأغنية الوطنية "عربية يا أرض فلسطين".

ويرفع حفل أعمال عمار الشريعي بالأوبرا، لافتة "كامل العدد" إذ شهدت التذاكر نسبة إقبال جماهيري كبيرة للغاية، ونفدت بعد 24 ساعة فقط من طرحها، ما أثار غضب عدد كبير من الجمهور الذي لم يلحق بالحجز، وانقسمت التذاكر إلى أربع فئات الأولى بقيمة 1700 جنيه، والثانية بمبلغ 1500 جنيه، والثالثة بقيمة 750 جنيهًا، أما الرابعة والأخيرة بـ500 جنيه.

حفل أعمال الموسيقار عمار الشريعي 

ويقام حفل أعمال عمار الشريعي، ضمن خطط وزارة الثقافة للاحتفاء برموز وأعلام الموسيقى العربية، للحفاظ على الموروث الفني والغنائي والموسيقي والارتقاء بمستوى الذوق العام والحفاظ على هوية الموسيقى العربية.

IMG-20240520-WA0013
IMG-20240520-WA0013
المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية أعمال الموسيقار عمار الشريعي انطلاق حفل أعمال عمار الشريعي بالأوبرا على أنغام دموع فى عيون وقحة الحجار يختتم الاحتفالية بروائع الشريعي دار الأوبرا المصرية

الأكثر قراءة

حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

عطل مفاجئ يضرب تطبيقات فيسبوك وماسنجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)