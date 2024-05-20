انطلاق حفل أعمال عمار الشريعى على أنغام "دموع فى عيون وقحة" بالأوبرا (صور)

انطلق منذ قليل، حفل أعمال الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بمصاحبة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو تامر غنيم.

انطلاق حفل أعمال عمار الشريعي بالأوبرا على أنغام "دموع فى عيون وقحة"

وتألق الأوركسترا الموسيقية، فى بداية حفل أعمال عمار الشريعي، بتقديم الرائعة الشهيرة "دموع فى عيون وقحة"، وسط تصفيق وتشجيع كبيرين من الجمهور.

ويشارك خلال الفاصل الأول من الحفل الفنان الكبير محمد الحلو، وصوليست عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، وكورال الأطفال، بالإضافة إلى نجوم الأوبرا، هم: أميرة أحمد، نهى حافظ، محمد حسن، حنان عصام، أنغام مصطفى، رحاب عمر.

الحجار يختتم الاحتفالية بروائع الشريعي

أما الفاصل الثاني فيحييه النجم الكبير علي الحجار، ويتغنى بباقة من الروائع التى قدمها مع الموسيقار عمار الشريعي على مدار مشواره وهي "ما تمنعوش الصادقين"، "لو مش حتحلم"، "أبو زيد"، "أيام"، "حوا وآدم"، "ليلى ويا ليلى"، "حدائق الشيطان"، "إنتِ طلعتيلى منين"، "مبسوطين"، و"هنا القاهرة".

ويسبق الفنان الكبير علي الحجار، المطربة رحاب عمر وتقدم الأغنية الوطنية "عربية يا أرض فلسطين".

ويرفع حفل أعمال عمار الشريعي بالأوبرا، لافتة "كامل العدد" إذ شهدت التذاكر نسبة إقبال جماهيري كبيرة للغاية، ونفدت بعد 24 ساعة فقط من طرحها، ما أثار غضب عدد كبير من الجمهور الذي لم يلحق بالحجز، وانقسمت التذاكر إلى أربع فئات الأولى بقيمة 1700 جنيه، والثانية بمبلغ 1500 جنيه، والثالثة بقيمة 750 جنيهًا، أما الرابعة والأخيرة بـ500 جنيه.

حفل أعمال الموسيقار عمار الشريعي

ويقام حفل أعمال عمار الشريعي، ضمن خطط وزارة الثقافة للاحتفاء برموز وأعلام الموسيقى العربية، للحفاظ على الموروث الفني والغنائي والموسيقي والارتقاء بمستوى الذوق العام والحفاظ على هوية الموسيقى العربية.