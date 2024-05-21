على الحجار يبدع فى احتفالية الشريعى بالأوبرا والجمهور يردد: مبسوطين (صور)

أبدع الفنان الكبير علي الحجار، مساء الإثنين، خلال إحيائه حفل أعمال الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي، الذي أقيم بمشاركة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو تامر غنيم، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

علي الحجار يبدع فى احتفالية الشريعي بالأوبرا والجمهور يردد: مبسوطين (صور)

استقبل الجمهور "الحجار" بالتصفيق الحاد، وبدأ الفنان الحفل برائعة "ما تمنعوش الصادقين" كلمات عبد الرحمن الأبنودي، ثم تغنى بـ "لو مش حتحلم" كلمات عبد الرحمن الأبنودي، و"أبو زيد" كلمات سيد حجاب، و"أيام ورا أيام" كلمات سيد حجاب.

كما أبدع الحجار خلال تقديم أغنيات "حوا وآدم" كلمات نبيل خلف، "ليلى ويا ليلى" كلمات عبد الرحمن الأبنودي، "حدائق الشيطان" كلمات سيد حجاب، "أنتِ طلعتيلى منين" كلمات سيد حجاب.

واختتم الحجار الحفل برائعة "مبسوطين" كلمات عبدالرحمن الأبنودي، التى تفاعل معها الحاضرون بشكل كبير، خاصة أن المسرح امتلأ على جانبيه، ورفع لافتة "كامل العدد"، وظل يردد: "مبسوطين مبسوطين مبسوطين.. مبسوطين وعيونا تقولك مبسوطين.. ياللي سريرك من فضه.. النور في كفك يتوضا.. كل الليالي هتتقضي.. وترجع علي دارك"، و"هنا القاهرة" كلمات سيد حجاب التي تقول كلماتها: "هنا القاهرة الساحرة الآسِرة.. الهادرة الساهرة الساترة السافرة.. هنا القاهرة الزاهرة العاطرة.. الشاعرة النيّرة الخيّرة الطاهرة.. هنا القاهرة الساخرة القادرة.. الصابرة المنذرة الثائرة الظافرة.. صدى.. الهمس في الزحمه والشوشرة.. اسى الوحدة في اللمة والنتورة.. هنا الحب والكدب والمنظرة.. نشا الغش في الوش والافترا".

احتفالية عمار الشريعي بالأوبرا

وكان قد أبدع الفنان الكبير محمد الحلو، خلال الفاصل الأول من الحفل، وسبقه فاصل غنائي لكلا من صوليست عازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبدالعزيز، وكورال الأطفال، بالإضافة إلى نجوم الأوبرا، هم: المطربين أميرة أحمد، نهى حافظ، محمد حسن، حنان عصام، أنغام مصطفى، رحاب عمر، وقدم كلا منهم أغنية من أعمال الشريعي.

وأقيم الحفل تحت قيادة المخرج مهدي السيد، وهندسة صوت يوسف العوضي، ووائل سعيد، إضاءه رضا ابراهيم، شاشات مصطفي ابراهيم، ومحمد عبد المنجد، وجرافيك عبد المنعم المصري.

على الحجار فى احتفالية عمار الشريعى

على الحجار فى احتفالية عمار الشريعى

على الحجار فى احتفالية عمار الشريعى