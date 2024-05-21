الحلو يشعل حماس الجماهير بـ"عمار يا إسكندرية" فى احتفالية الشريعى بالأوبرا (صور)

تألق الفنان الكبير محمد الحلو، خلال مشاركته في احتفالية أعمال الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي، التي تقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وتحت رعاية الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

الحلو يشعل حماس الجمهور بـ "عمار يا إسكندرية"

وأشعل الحلو، حماس الجمهور بمجرد صعوده على المسرح الكبير، الذي حمل لافتة "كامل العدد" وتغنى خلال الحفل بثلاث روائع تعاون فيها مع الموسيقار عمار الشريعي وهي "أديب" و"للثورة حسابات أخرى" و"عمار يا إسكندرية" تأليف أحمد فؤاد نجم وألحان عمار الشريعي ، الذي ظل الجمهور يصفق ويردد معه كلمات الأغنية التى تقول: "وعمار يا إسكندرية يا جميلة يا ماريا.. وعد ومكتوب عليا ومسطر ع الجبين.. لاشرب م الحب حبة وانزل بحر المحبة.. واسكن حضن الأحبة والناس الطيبين.. حكاياتك يا زيزينيا حواديت وناس ودنيا.. فى حوارى اسكندرية وليالى المنشدين.. وأما التاريخ يواكب و يزاحم بالمناكب.. يتعبى ف المراكب وغناوى الصيادين".

محمد الحلو في احتفالية الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي

احتفالية الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي

المسرح الكبير كامل العدد فى احتفالية عمار الشريعي

ورفع حفل أعمال عمار الشريعي، لافتة كامل العدد، خاصة وأن نفدت تذاكره بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز التابع لدار الأوبرا المصرية وانقسمت التذاكر إلى أربعة فئات الأولى بقيمة 1700 جنيه، والثانية بمبلغ 1500 جنيه، والثالثة بقيمة 750 جنيهًا، أما الرابعة والأخيرة بقيمة 500 جنيه، وبذلك يرفع المسرح الكبير لافتة كامل العدد، إذ شهدت التذاكر نسبة إقبال جماهيري كبيرة للغاية، ونفدت بعد 24 ساعة فقط من طرحها، ما أثار غضب عدد كبير من الجمهور الذي لم يلحق بالحجز.

حفل أعمال عمار الشريعي

الجدير بالذكر أن حفل أعمال عمار الشريعي، يقام ضمن خطط وزارة الثقافة للاحتفاء برموز وأعلام الموسيقى العربية، وذلك بمشاركة صوليست عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، وكورال الأطفال، بالإضافة إلى نجوم الأوبرا، هم: أميرة أحمد، نهى حافظ، محمد حسن، حنان عصام، أنغام مصطفى، رحاب عمر، ويختتم الاحتفالية النجم علي الحجار.