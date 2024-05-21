الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السفير التونسى يحضر عرض "شعلة" فى مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة (صور)

عرض شعلة
عرض شعلة

حضر السفير محمد بن يوسف، سفير دولة تونس بالقاهرة، العرض المسرحي التونسي "شعلة" للمخرجة أمينة الدشراوي على خشبة مسرح الطليعة ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة "دورة عايدة عبدالعزيز".


تدور أحداث العرض فى إحدى المؤسسات الجامعية في تونس، حيث تواجه الطالبة "شعلة" إشكال إخفاقها في مادة علم الاجتماع، والذي يؤثر على نتائجها ويتسبب فى رسوبها، تتجه إلى مكتب الأستاذ في محاولة منها لفهم أسباب هذا الإخفاق، فيقترح الأستاذ أن يسند لها الدرجة الأعلى في حالة موافقتها على العودة بصفة سرية، تثور الفتاة كرد فعل على هذا الاقتراح، وترفع ضده شكوى بالتحرش الجنسي ما يفقده منصبه ويؤدي به إلى الانهيار، حيث يتناول العرض فكرة استغلال السلطة والهيمنة.


العرض ديودراما بطولة منير الخرزي وهيفاء الكامل، وسينوغرافيا على يحياوي ودراماتورج وإخراج أمينة الدشراوي، وحظى العرض بإعجاب جمهور المهرجان. 


يذكر أن تونس هى ضيف شرف هذه الدورة من المهرجان، ومن المقرر أن يعرض فى العاشرة مساء  اليوم على خشبة مسرح السلام العرض التونسى الثانى المشارك فى هذه الدورة من المهرجان وهو "قبيلة" للمخرجة صابرين غنودي وفرقة تياترو.


كما قدمت كل من الفنانة سيرين قنون والفنانة وفاء الطبوبي من تونس ورشًا فنية فى مهارات التمثيل.


تنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهى مؤسسة ثقافية غير ربحية، ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويدعمه عدد كبير من الشركاء: المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، وأكاديمية الفنون، ودار الأوبرا المصرية، والمركز القومي للترجمة، والمركز الثقافي الإسباني، والمعهد الثقافي الفرنسي، والمركز الثقافي النمساوي، ومعهد جوتة الألماني، واستديو عماد الدين، ومكتبة القاهرة الكبرى، ومؤسسة سامي أمين.

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