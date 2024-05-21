الجمعة.. ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا فى سهرة طرب على المسرح الكبير

تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 24 مايو على المسرح الكبير.

برنامج الحفل

يتضمن برنامج الحفل فاصلين تحيى الثانى النجمة ريهام عبد الحكيم بباقة من أشهر اعمال الطرب العربى، أما الأول يضم مختارات من مؤلفات الزمن الجميل منها ياحبيبتي يا مصر، سلامات ياحبايب، عايز جواباتك، فاتت جنبنا، موسيقى من غير ليه وغيرها أداء حسام حسنى، أجفان ومؤمن خليل.

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل وتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.