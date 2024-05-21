الحائز على جائزة المبدع الصغير: أحلم بالعزف في هذا المكان العالمي

في فرع العزف، استطاع شادي محمد عبد الجيد، أن يحصد الجائزة الأولى لـ المُبدع الصغير، بدورتها الرابعة لعام 2024، لموهبته في مجال الموسيقى وشدة حبه لعزف آلة الكمان، وتواصل "الدستور" مع شادي للكشف عن مواهبته الفريدة وأحلامه القادمة.

شادي محمد عبد الجيد الفائز بجائزة المبدع الصغير

أسباب فوز الطفل شادي بجائزة المبدع الصغير

وتحدث شادي، لـ"الدستور"، عن عشقه لعزف آلة الكمان تعليقًا على فوزه بالجائزة المرموقة: "كنت مبسوط جدًا، لإني بحب العزف على الكمنجا منذ أن كان عمري 6 سنوات".

وعن المقطوعة الموسيقية التي قدمها شادي في المسابقة، كشف: قدمت مقطع من الكونشيرتو، وهى موسيقى كلاسيكية غربية، للمؤلف الموسيقي تشارلز بيرو".

شادى لم يتجاوز 11 عامًا، ولكنه حريص على الذهاب إلى دورس الموسيقى، ومع نبوغ موهبته شجعه أستاذه الفنان فوزي إبراهيم، على أن يقدم لمسابقة المُبدع الصغير، حيث إنه أستاذه في مركز تنمية المواهب في الأوبرا.

ويدرس شادي بمعهد الكونسرفتوار، ويلفت شادي إلى أن قدوته في عالم الموسيقى هو أخيه الكبير رامز محمد، 20 عامًا، قائلًا: "حبيت العزف من أخويا الكبير محمد، الذي يلعب آلة الكمنجا ويدرس الموسيقى في الخارج".

شادي محمد: أحلم بالعزف في قاعة ألبيرت هول في إنجلترا

وعن أحلام شادي، يقول: "أحلم أن أكون سوليست كبير ومعروف خارج مصر وأن أعزف في قاعة ألبرت هول في إنجلترا" مضيفًا: "كمان نفسي ألف مقطوعات موسيقية كتير".

ويسعى محمد عبد الجيد، والد الطفل شادي، أن يجعل طفله يحضر الحفلات الموسيقية في دار الأوبرا المصرية، كما يحرص أن يحضر كافة دروسه في مجال العزف، قائلًا: "نأخذ شادي إلى دروس الموسيقى في الكونسرفتوار، يومين في الأسبوع، بالإضافة إلى يوم لدراسة الموسيقى في مركز تنمية المواهب أسبوعيًا".

عائلة موسيقة بامتياز.. الوالد و3 أبناء يعشقون العزف

عائلة موسيقة بامتياز.. الوالد و3 أبناء يعشقون العزف

ويجيد والد شادي، العزف على آلة العود، كـ هاو، وهو ما جعل أطفاله يتعلقون بالموسيقى منذ صغرهم: "لدي 3 أبناء يعزفون الموسيقى، والأخ الأكبر رامز، يدرس موسيقى على آلة الكمان في ألمانيا، أما شادي ولار، 9 سنوات، يدرسان العزف في المعهد العالي للموسيقي".

ويفضل محمد عبد الجيد، التركيز على الثقافة الموسيقية لأبناءه منذ الصغر، من خلال المتخصصين، سواء مدرسين الآلات الموسيقية، أو سماع المقطوعات الموسيقية في المنزل، لأن "الموسيقى تحتاج متابعة جيدة ومذاكرة يومية" بحد وصفه.

واختتم والد شادي حديثه لـ"الدستور: “فرحنا جدًا أنا ووالدته بفوزه بجائزة المبدع الصغير، لأنها أهم جائزة محلية واعتبرناها في الأسرة أول خطوة لشادي على الطريق الصحيح”.