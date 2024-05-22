الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

أفلام عيد الأضحى 2024.. الرقص يسيطر على إعلان “اللعب مع العيال" (فيديو)

اللعب مع العيال
اللعب مع العيال

كشفت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “اللعب مع العيال” عن الإعلان التشويقي الثاني للعمل والذي يخوض بطولته محمد إمام والمقرر عرضه للجمهور بدور العرض السينمائي ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

إعلان فيلم اللعب مع العيال.. أفلام عيد الأضحى 2024

وسيطر الرقص على الإعلان التشويقي الثاني لفيلم “اللعب مع العيال” وظهر خلال الإعلان النجم محمد إمام وهو يرقص في عدد مختلف من المشاهد من بينهما مشهد من حفل زفافه على الفنانة شيماء سيف في إطار من الكوميديا والتشويق.

وانتهى شريف عرفة من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد اللعب مع العيال للفنان محمد إمام في أحد أستوديوهات منطقة المريوطية ويعمل حاليًا على الانتهاء من مونتاج المشاهد الأخيرة في الفيلم حتى يدخل بعدها المراحل النهائية ليكون جاهزًا للعرض في موسم عيد الأضحى السينمائي 2024.

أبطال اللعب مع العيال

“اللعب مع العيال” بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام.

قصة وأحداث فيلم اللعب مع العيال

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

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