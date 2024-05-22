لوك جديد للفنانة لقاء سويدان على بوستر "الوصفة السحرية"

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن شخصيتها في مسلسل “الوصفة السحرية” التي تشارك ضمن أبطاله المقرر عرضه الشهر المقبل عبر فضائية DMC ومنصة watch it الرقمية.

وفاجأت لقاء جمهورها بظهورها على البوستر الدعائي المنفرد لمسلسل “الوصفة السحرية” بلوك جديد ومختلف عن الأدوار التي قدمتها من قبل في أعمالها الفنية.

وتجسد لقاء سويدان خلال أحداث مسلسل الوصفة السحرية شخصية تسمى بـ"هانيا" وهى شقيقة الفنان إسلام جمال المتزوج من الفنانة بسمة داود.

وتبدأ DMC في عرض أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد "الوصفة السحرية" حصريًا على شاشتها بداية من السبت الموافق 8 يونيو، ليفتتح المسلسل أول أعمال موسم الأوف سيزون.

مواعيد عرض مسلسل الوصفة السحرية

يعرض مسلسل الوصفة السحرية عبر شاشتي Dmc وdmc drama من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، على أن تعاد حلقاته بشكل مجمع يوم الخميس والجمعة أسبوعيًا.

ويذاع العمل في الثامنة مساءً أما الإعادة الأولى للمسلسل فستكون في الواحدة صباحًا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة الجديدة على شاشة دي إم سى دراما في الحادية عشرة مساء، والإعادة الأولى التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثانية 5 مساءً.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل الوصفة السحرية لزواج ناجح مكون من 45 حلقة، وتنطلق أولى حلقاته ضمن أعمال الموسم الشتوى على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الرقمية.

"الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية، ويضم في قائمة أبطاله كلًا من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبوداود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.