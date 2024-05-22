11 فنانًا على البوستر الدعائي الرسمي لـ"الوصفة السحرية"

كشفت الفنانة شيري عادل عن البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل “الوصفة السحرية” الذي تخوض بطولته رفقة عدد من الفنانين المقرر عرضه خلال أيام عبر قناة DMC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية.

البوستر الرسمي لمسلسل الوصفة السحرية

وظهر على البوستر الرسمي لمسلسل “الوصفة السحرية” 11 فنان وهم كل من الفنانة شيري عادل، والفنان إسلام جمال، والفنانة لقاء سويدان، والفنان عمر الشناوي، والفنان محمد أبو داوود، والفنانة هيدي كرم، والفنان رانيا منصور، وغيرهم.

شخصيات أبطال مسلسل الوصفة السحرية

وتجسد شيرى عادل شخصية دينا المتزوجة من مالك الذى يجسد دوره الفنان عمر الشناوى خلال أحداث مسلسل الوصفة السحرية فيما تجسد رانيا خلال أحداث العمل شخصية "هالة" مؤلفة كتاب "الوصفة السحرية – لزواج ناجح" والذى تدور حوله الأحداث.

وتجسد لقاء سويدان خلال أحداث مسلسل الوصفة السحرية شخصية تسمى بـ"هانيا" وهى شقيقة الفنان إسلام جمال المتزوج من الفنانة بسمة داود.

مواعيد عرض مسلسل الوصفة السحرية

يعرض مسلسل الوصفة السحرية عبر شاشتي Dmc وdmc drama من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، على أن تعاد حلقاته بشكل مجمع يوم الخميس والجمعة أسبوعيًا.

ويذاع العمل في الثامنة مساءً أما الإعادة الأولى للمسلسل فستكون في الواحدة صباحًا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة الجديدة على شاشة دي إم سى دراما في الحادية عشرة مساء، والإعادة الأولى التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثانية 5 مساءً.

قصة وأبطال مسلسل الوصفة السحرية

"الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) مكون من 45 حلقة، ويعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلًا من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، بسمة داود، عمر الشناوى، كارولين عزمى، لقاء سويدان، محمد أبو داود، سلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.