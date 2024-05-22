الجمعة.. "القومى للسينما" يقيم فعاليات نادى سينما أوبرا الإسكندرية

يعرض نادي سينما أوبرا الإسكندرية الذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة د.لمياء زايد الفيلم الروائى القصير "زي الطيور" للمخرج أحمد سمير والفيلم الروائي القصير أمين إخراج سامح جمال، الفيلم الروائي القصير جودي إخراج هاني قاسم، والفيلم الروائي القصير رد على صمت مستمع إخراج على نجاتى، وذلك يوم الجمعة المقبل بمسرح سيد درويش بالإسكندرية في الثامنة مساء.

وعن فيلم "زي الطيور" فهو يتناول قصة داليا التى تعانى بعد توقفها عن العلاج الكيميائي؛ لتخبر أطفالها بقرارها وتتغير المجريات بعد ذلك فى ظهور صديق قديم.

أما الفيلم الروائى القصير أمين فيتناول عودة رجاء لتلتقي بأمين مرة أخري بعد عدد من سنوات الإنفصال غير المرغوب فيه، لنكتشف أن ما بين الوهم والإنكار تكمن الحقيقة أما فيلم جودى فتدور الحداثة حول حياة فتاة تعيش مابين انفصال الزوجين وما يترتب عليه من خلفات متعلقة بالرؤية فى ظل معاناة الأب.

رد على صمت مستمع

يتناول الفيلم قصة شاب متلعثم يذهب للاستوديو لتسجيل مقطوعة، فيجد نفسه محبوس في غرفة التسجيل، بينما مهندسة الصوت على الجانب الآخر في غرفة الكنترول تقرر الانتحار، يضطر للتحدث إليها لإقناعها بالتراجع ما يجعل مهمته أكثر صعوبة وما يترتب عليه من أحداث.

ومن المقرر أن تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور عقب عرض الأفلام.