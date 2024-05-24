وفاة شقيق مدحت صالح ونقابة المهن الموسيقية تنعاه

أعلن النجم مدحت صالح، منذ قليل وفاة شقيقه أحمد، وذلك عبر حسابه الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب مدحت صالح: "مع السلامة يا أحمد، مع السلامة يابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون أحمد صالح في ذمة الله".

وفاة شقيق مدحت صالح

ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، شقيق الفنان مدحت صالح، والذي رحل عن عالمنا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.