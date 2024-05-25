السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى فى جميع المحافظات

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

يحرص طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور على معرفة رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات عبر جوجل الترم الثاني، بالعام الدراسي 2024، حيث تواصل مديريات التربية والتعليم في كافة المحافظات العمل من أجل المساهمة بسرعة الانتهاء من عملية التصحيح، وكذلك الرصد النهائي للنتائج الخاصة، والتي يكون من المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات القادمة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات، والخطوات.

ويقدم موقع "الدستور" نتيجة الصف الثالث الإعدادي النتيجة من خلال رابط البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي بداخل كل مديرية، وانتهت أمس يوم الخميس 23 مايو 2024 الامتحانات، ويترقب الطلاب وأولياء الأمور الآن ميعاد إعلان نتيجة هذه الامتحانات بشكل رسمي، لكي يتمكنوا من التخطيط بالمرحلة التعليمية القادمة، وسواء كانت المرحلة الثانوية أو من خلال الدبلومات الفنية المختلفة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني بجميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر، أنه بعد الانتهاء من اتمام الطلاب والطالبات لامتحانات الشهادة الإعدادية للترم الثاني 2024، وبدأت عملية التصحيح وكذلك المراجعة بالتوازي مع القيام بإعداد  كشوف الدرجات وأيضًا المرجعات النهائية لها، ثم سيعقبها اختيار الأسماء الأوائل، وبعد الانتهاء من ذلك سيتم عرض النتيجة على محافظ الإقليم، وذلك من أجل القيام باعتمادها، ورفعها بموقع بوابة التعليم الأساسي من خلال موقع مديريات التربية والتعليم في كل محافظة، منوهًا إلى أن النتائج سيتم الإعلان عنها تباعًا بداخل كل محافظة.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 بالاسم فقط الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني

ومن خلال السطور القادمة، نوضح كيفية القيام بالاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي في الترم الثاني في جميع المحافظات المصرية، وذلك يكون عن طريق اتباع هذه الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة التابعة لها التلميذ من هنا.

2- ثم القيام باختيار المحافظة وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

3- وأخيرًا القيام بالضغط على زر الاستعلام عن النتيجة.

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