الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة المنيا

حمدي مصطفي وكيل وزارة
حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا استمرار أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا بالقطاعات الثلاثة بالمحافظة حيث من المتوقع أن تنتهي أعمال التصحيح الأسبوع المقبل ويتم رصد الدرجات والتقديرات ثم يتم عرض النتيجة على اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لاعتمادها.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة المنيا

وأوضح حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات بالشهادة الإعدادية بلغ 106 آلاف و562 طالب وطالبة بإجمالي عدد لجان 448 لجنة بواقع 20 طالب وطالبة بكل لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة التسع، مشيرا إلى أن ما يقرب من 18 ألف ما بين ملاحظين ومراقبين ورؤساء لجان وعاملين شاركوا في هذه الامتحانات والتي بدأت يوم الأربعاء 15 مايو الجاري و انتهت يوم الثلاثاء الموافق 21 من نفس الشهر.

البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بالمنيا أنه عقد اجتماعاً مع موجه عموم المواد الأساسية بحضور الدكتور علي عبد السلام مدير عام التعليم العام ومحمد سليمان مدير إدارة المنيا التعليمية ومحمد عبد السميع مدير إدارة ملوي التعليمة و حمدية كمال رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية حيث تم مناقشة ضوابط العمل خلال فترة أعمال التقدير لكراسات إجابات طلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية ومراعاة الدقة في أعمال التقدير والمراجعة، ومراعاة صالح جميع الطلاب.وشدد وكيل الوزارة على ضرورة مراعاة الدقة وإتقان العمل لصالح الطلاب والمراجعة الدقيقة لكراسات الإجابة، والتأكد من تقدير جميع الجزئيات لصالح الطلاب ومراجعة المرايا لكل كراسة إجابة مع الدرجات الداخلية ومراعاة الإجابة الثانية للطالب في حالة وجودها والالتزام بالخطة الزمنية لأعمال التقدير وضبط لجان التقدير في جميع المقار.

ومن جانبه أكد الدكتور علي عبد السلام مدير عام التعليم العام أستمرار أعمال التصحيح بكراسات الإجابات لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقطاعات الثلاث شمال ووسط وجنوب لليوم الثالث علي التوالي حيث من المنتظر أن يتم الإنتهاء من أعمال التصحيح و رصد الدرجات والتقديرات للطلاب والطالبات الأسبوع المقبل وبعدها يتم عرض النتيجة علي محافظ المنيا لاعتمادها وإعلانها مشيرا إلى أن إعلان النتيجة من المتوقع أن يكون نهاية الأسبوع القادم أو أول الأسبوع بعد المقبل.

اقرأ أيضاً 

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

تعليم المنيا نتيجة الشهادة الاعدادية أعمال التصحيح لكرسات الإجابات مديرية التربية والتعليم بالمنيا حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

"الصناعة" تنفى وقف الإفراج عن السيارات الواردة من الخارج للاستعمال الشخصى

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

مصر ترحب بقرار "العدل الدولية" فرض تدابير على إسرائيل إثر عملياتها فى رفح الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة اليوم التالى.. معضلة مستقبل غزة بعد الحرب تضع إسرائيل فى موقف صعب

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين