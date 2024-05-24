أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا استمرار أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا بالقطاعات الثلاثة بالمحافظة حيث من المتوقع أن تنتهي أعمال التصحيح الأسبوع المقبل ويتم رصد الدرجات والتقديرات ثم يتم عرض النتيجة على اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لاعتمادها.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة المنيا

وأوضح حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات بالشهادة الإعدادية بلغ 106 آلاف و562 طالب وطالبة بإجمالي عدد لجان 448 لجنة بواقع 20 طالب وطالبة بكل لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة التسع، مشيرا إلى أن ما يقرب من 18 ألف ما بين ملاحظين ومراقبين ورؤساء لجان وعاملين شاركوا في هذه الامتحانات والتي بدأت يوم الأربعاء 15 مايو الجاري و انتهت يوم الثلاثاء الموافق 21 من نفس الشهر.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بالمنيا أنه عقد اجتماعاً مع موجه عموم المواد الأساسية بحضور الدكتور علي عبد السلام مدير عام التعليم العام ومحمد سليمان مدير إدارة المنيا التعليمية ومحمد عبد السميع مدير إدارة ملوي التعليمة و حمدية كمال رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية حيث تم مناقشة ضوابط العمل خلال فترة أعمال التقدير لكراسات إجابات طلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية ومراعاة الدقة في أعمال التقدير والمراجعة، ومراعاة صالح جميع الطلاب.وشدد وكيل الوزارة على ضرورة مراعاة الدقة وإتقان العمل لصالح الطلاب والمراجعة الدقيقة لكراسات الإجابة، والتأكد من تقدير جميع الجزئيات لصالح الطلاب ومراجعة المرايا لكل كراسة إجابة مع الدرجات الداخلية ومراعاة الإجابة الثانية للطالب في حالة وجودها والالتزام بالخطة الزمنية لأعمال التقدير وضبط لجان التقدير في جميع المقار.

ومن جانبه أكد الدكتور علي عبد السلام مدير عام التعليم العام أستمرار أعمال التصحيح بكراسات الإجابات لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقطاعات الثلاث شمال ووسط وجنوب لليوم الثالث علي التوالي حيث من المنتظر أن يتم الإنتهاء من أعمال التصحيح و رصد الدرجات والتقديرات للطلاب والطالبات الأسبوع المقبل وبعدها يتم عرض النتيجة علي محافظ المنيا لاعتمادها وإعلانها مشيرا إلى أن إعلان النتيجة من المتوقع أن يكون نهاية الأسبوع القادم أو أول الأسبوع بعد المقبل.

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