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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى بمحافظة المنيا

لجان امتحانات
لجان امتحانات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، جدول امتحانات الصف الثالث الإعداي "الترم الثاني" والتي بدأت اليوم الأربعاء 15 مايو الجاري، حيث أدى الطلاب والطالبات الامتحان في مادة اللغة العربية والخط والإملاء. 

امتحانات الصف الثالث الإعدادي

ويستمر جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، والذي تجري خلاله الامتحانات على مدار 5 أيام، حيث تنتهي الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو الجاري، وتضمن اليوم الأول الأربعاء 15 مايو امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، بينما يؤدي الطلاب الامتحان  الخميس 16 مايو في مادة هندسة كميوتر وتكنولوجيا المعلوما، ويوم السبت 18 مايو لغة أجنبية وتربية دينية، ويوم الأحد 19 مايو مادتي جبر وإحصاء وتربية فنية، ويوم الإثنين 20 مايو دراسات اجتماعية، وتختتم الامتحانات يوم الثلاثاء 21 مايو بمادة العلوم. 

وأوضح حمدي مصطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية 106 آلاف و562 طالبًا وطالبة بواقع 20 طالبًا بكل لجنة، بإجمالي 448 لجنة بالإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى تشكيل غرف عمليات فرعية وربطها بغرفة عمليات رئيسية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتلقي الشكاوى، وأن جميع أسئلة الامتحانات في جميع المواد مطبوعة بالكمبيوتر وبطريقة واضحة وملائمة للطلاب.

وأكد وكيل وزارة  التربية والتعليم، أن المديرية بكامل أجهزتها قد أنهت الاستعدادات الإدارية والأمنية لبدء الامتحانات وسط إجراءات أمنية وتنظيمية، حيث شدد على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان.

 وأشار إلى أن هناك تنسيق مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير وتوزيع الأسئلة ولجان النظام والمراقبة، مشددًا على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي والنظافة والتعقيم المستمر لمقار اللجان وتطهيرها بصفة دورية حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

جدول أمتحانات الصف الثالث الأعدادي الترم الثاني بالمنيا

حمدي مصطفي وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا والقائم بأعمال وكيل الوزارة
حمدي مصطفي وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا والقائم بأعمال وكيل الوزارة
المنيا مديرية التربية والتعليم امتحانات الترم الثانى الصف الثالث الاعدادي حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

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