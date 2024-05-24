ننشر لكم رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، حيث يتساءل الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، وذلك مع انتهاء الامتحانات يوم الخميس الماضي.

وبلغ عدد حضور الطلاب والطالبات بامتحانات نهاية العام 2024، حوالي 142907 طالبا وطالبة، وتغيب منهم نحو 1496، أي أن نسبة الحضور تقدر بـ98.96%.

وفي السطور التالية، نوفر لكم البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.



البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وفي هذا السياق، نعرض لكم البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، وذلك من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2024

وفي سياق متصل، من المقرر الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 بمحافظة الشرقية، في نهاية شهر مايو الجاري، حتى 31 مايو كحد أقصى.



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية إدارة غرب التعليمية، من هنــــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية إدارة شرق التعليمية، من هنــــا.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية إدارة بلبيس التعليمية، من هنــــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية إدارة منيا القمح التعليمية، من هنــــا.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية إدارة فاقوس، من هنــــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية إدارة أبو حماد، من هنـــــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية إدارة الحسينية، من هنــــا.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية إدارة أبو كبير، من هنــــا.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية إدارة ههيا والإبراهيمية، من هنــــا.



رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية إدارتي كفر صقر وأولاد صقر، من هنــــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية إدارة ديرب نجم ومشتول السوق، من هنــــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية إدارتي القرين والقنايات، من هنــــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية إدارتي منشأة أبو عمر وصان الحجر، من هنــــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية دارتي العاشر من رمضان والصالحية، من هنــــا.