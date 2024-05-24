اعرف نتيجتك.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم

مع انتهاء امتحانات الصف السادس الابتدائي أزهر ينتظر الطلبة وأولياء الأمور معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم عبر جوجل، وذلك لكي يتمكنوا من معرفة جميع درجاتهم والاحتفال بنجاحهم، فيما أن أعلن قطاع المعاهد الأزهرية في مصر إنّه سوف يجرى إعلان نتائج الابتدائية أزهر 2024 من خلال بوابة الأزهر الشريف، لكي يحصلوا على درجاتهم في كل مادة وذلك على حدة بسهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور تفاصيل نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 من خلال رقم الجلوس والاسم في جميع المحافظات.

ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية في مصر عن تكثيف أعمال التصحيح والرصد وكذلك المراجعة، وذلك لسرعة إعلان وظهور نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2024، موضحًا ببيان سابق له، أنّ يكون عدد الطلاب الذين قد تقدموا لامتحانات الشهادة الابتدائية بلغ حوالي 185 ألفًا و908 طلاب وطالبات، والذين قاموا بتأدية الامتحانات بالفترة من الأربعاء 15 مايو إلى يوم الثلاثاء الماضي الموافق 21 من نفس الشهر.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم 2024

كما يترقب الطلبة، الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية من خلال الاسم 2024 والتي قد انطلقت في الفترة بداية من 15 مايو والتي انتهت اليوم الأربعاء الموافق 22 من مايو، وتقدّم لأدائها حوالي 178 ألفًا و14 طالبًا وطالبة بكافة محافظات الجمهورية، فيما أن أعلن قطاع المعاهد الأزهرية إنّه سوف يجرى إعلان النتيجة في الأيام القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والرصد والمراجعة.

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية

ويمكن لطلاب الأزهر الشريف في مصر، معرفة نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس ومن خلال الاسم، وأيضا نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم لعام 2024، من خلال بوابة الأزهر الشريف وذلك عبر الضغط «من هنا»، وذلك يكون عبر الخطوات الآتية: