الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لا شكاوى مع ختام امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية في كفر الشيخ

الامتحانات
الامتحانات

قال الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ إن حالة من الهدوء والاستقرار سادت امتحانات اليوم الختامي للشهادة الإعدادية الأزهرية بلجان معاهد كفر الشيخ.

جاء ذلك ظهر اليوم الأربعاء، عقب متابعة لسير العمل بلجان امتحانات معاهد المنطقة،  للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات.

وحرص الدكتور شهاوي على متابعة تواجد القوى الأمنية لتأمين اللجان من الخارج، كما حرص على توجيه الشكر لرجال الأمن على الجهد المبذول طوال فترة الامتحانات، كما قام  بمتابعة قياس مردود الطلاب حول مضمون الأسئلة لقياس مدى مناسبتها لمستواهم، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي شكاوى منها.

ويذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية اختتموا الامتحان اليوم بمادتي اللغة الإنجليزية، والمستوى الرفيع للمعاهد النموذجية، هذا وقد اختتمت بالأمس الثلاثاء، امتحانات طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية.

شهاوي يلتقي مسؤولي العملية التعليمية يناقش خطط تحسين مستوى التلاميذ

ومؤخرا، فقد عقد  الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ اجتماعًا بمديري الإدارات التعليمية الأزهرية وموجهي عموم ومديري المراحل التعليمية بالمنطقة، لمناقشة خطة تحسين مستوى التلاميذ الضعاف بالمرحلة الابتدائية على مستوى معاهد المنطقة، وذلك ظهر اليوم السبت، بمدرج ديوان المنطقة.

وحضر اللقاء الدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة، والدكتور ياسر العشماوي، مدير التعليم الابتدائي، ومديري إدارات الامتحانات، والخطة والمنهج، والتوجيه الفني، والجودة.

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وافتتح رئيس المنطقة الاجتماع بشكر جهود الجميع خلال امتحانات النقل المنتهية حديثًا لجميع المراحل، مناقشًا معهم أهم الإيجابيات والمعوقات التي رصدت خلال جولات  اليومية، وتقارير متابعة سير العمل بلجان الامتحانات، كما تحدث رئيس المنطقة مع الحضور حول ضرورة الاهتمام بخطط تحسين مستوى التلاميذ الضعاف.

ومن جهتهما، أوضح كل من الوكيل الشرعي للمنطقة ومدير التعليم الابتدائي، خلال اللقاء؛ أهم محاور استراتيجية التعليم والتعلم، مقدمين شرحًا مفصلًا لكيفية تنفيذ برنامج تحسين التلاميذ الضعاف، وأشار الوكيل الشرعي إلى أهمية وحدة البناء المعرفي والدعم النفسي في مساعدة التلاميذ الضعاف على التحصيل الدراسي.

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