الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إطلاق صك الأضحية بالتقسيط في كفر الشيخ

الأضحية
الأضحية

أطلقت جمعية الأورمان المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة كفرالشيخ خدمة "التقسيط" لصكوك الأضاحي التي طرحتها هذا العام 2024؛ من أجل توزيع كمية أكبر من اللحوم وزيادة أعداد المستفيدين لإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى ونجوع وعزب محافظة كفرالشيخ خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

رعاية الفئات الأكثر احتياجًا

وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيلة وزاة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أن تلك الحملات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على توفير حياة كريمة للمواطنين، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا  والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية بكفرالشيخ.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية لديها 3 أنواع من الصكوك وهي "صك مستورد صغير" بقيمة 6700 جنيه، ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 765 جنيهًا في أول مرة ثم يدفع 540 جنيهًا شهريًا لمدة 12 شهرًا، و"صك مستورد كبير" بقيمة 7900 جنيه ويدفع المتبرع 975 جنيهًا في أول مرة ثم يدفع 630 جنيهًا كل شهر لمدة 12 شهرًا، و"صك بلدي" بقيمة 11700 ويدفع المتبرع 2465 جنيهًا في أول مرة ثم يدفع كل شهر 840 جنيهًا لمدة 12 شهر.

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وأوضح أنه وحول موقف الشرع الحكيم من فكرة "شراء صك الأضحية بالتقسيط"، أصدرت دار الافتاء المصرية  فتوى رقم 273 لعام 2012 تؤكد "شراء صك الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك فى قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ".


وأشار إلى أن "صك الأضحية" مشروع إنساني خيري يستهدف الإنابة عن المضحي في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقرًا وبخاصة النائية منها.

وأوضح "شعبان" أن الجمعية بدأت فى وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحى لهذا العام  بجميع مراكز محافظة كفرالشيخ وبالتعاون مع أكثر الجمعيات الخيرية الصغيرة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.

صك الأضحية محافظة كفر الشيخ التضامن الاجتماعي تضامن كفر الشيخ جمعية الأورمان

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