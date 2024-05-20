محافظ كفر الشيخ يناقش أعمال لجنة تحديد الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية للتصالح فيها

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة أعمال لجنة تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بالمحافظة، للتصالح بشأنها مع المواطنين فى ضوء قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، للتصالح في بعض مخالفات البناء.

حضر الاجتماع كل من اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ووكيل وزارة الزراعة، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة، ورئيس وحدة الجيومكانية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن اللجنة انتهت من وضع المعايير الخاصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالمدن والقرى والتوابع علي مستوى المحافظة لضمهم لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات، ومواجهة مخالفات البناء والتصدى للعشوائية، مضيفًا أن المحافظة مستمرة فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين، والتعامل مع جميع الطلبات بالجدية الواجبه للانتهاء منها سريعًا.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة الانتهاء من أعمال ضم الكتل العمرانية المجاورة وكذا المتاخمة للأحوزة العمرانية وكذا نطاقات التصالح السابق اعتمادها بالتنسيق بين محافظة كفرالشيخ ووزارات التنمية المحلية والزراعة بما يمكن المواطنين من التصالح على المخالفات التى تمت فى ضوء التصوير الجوي من إدارة المساحة العسكرية حتى 15 أكتوبر 2023.

محافظ كفر الشيخ يتابع تقديم طلبات التصالح

وفي وقت سابق، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بمركز الحامول، وذلك من خلال منظومة الكاميرات الذكية، تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، مشيدًا بإقبال المواطنين، دليلًا على وعي أبناء المحافظة، ولرغبتهم الجادة في التصالح علي مخالفات البناء.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية، ويشهد اقبالًا كبيرًا من المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتي بدأت في السابع من شهر مايو الجارى، في تلقي طلبات المواطنين طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.

وناشد محافظ كفر الشيخ كافة المواطنين بسرعة تقديم الطلبات وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون، مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

أوضح محافظ كفرالشيخ، انه تم أيضًا إتاحة خدمة التصالح عبر (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول ويمكنك تحميل الابليكشن من الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation، كما

ويمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات عبر الرابط التالي:

https://www.lgs.gov.eg/#/home

ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له علي مستوى المحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية، لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة منظومة التصالح.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو البشبيشى،نائب محافظ كفرالشيخ، أنه يتم إستقبال طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، بالإضافة الي تقديم جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص " محلات واشغالات، واعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل "، وطلب توصيل مرافق" كهرباء مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحلات الجديدة على قانون 154 لسنة 2019، لتوفير كافة سبل الراحة بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجي، والتحول الرقمي.