ختام فعاليات الدورة التدريبية لخطوات تنفيذ الطرق واختبارات الجودة بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن فعاليات المرحلة الثانية للدورة التدريبية المتعلقة بخطوات تنفيذ الطرق واختبارات الجودة أنتهت، بعد أن استهدفت فريق العمل الخاص بالطرق في المراكز والمدن ومديرية الطرق، على مدى ثلاثة أيام في مركز استدامة للتدريب والتطوير

تحسين تنفيذ مشاريع الطرق بالمحافظة

وأوضح المحافظ أن الهدف من هذه الورشة هو تحسين تنفيذ مشاريع الطرق من خلال تدريب الفريق على تطبيق معايير الجودة العالية في كل مراحل المشروع، لافتًا أن هذا التدريب يعبر عن التزام المحافظة بتطوير مهارات العاملين لديها، مما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه أكد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، أن التدريب شمل شرحًا تفصيليًا لخطوات التنفيذ وفقًا للكود المصري، مع تقديم إرشادات حول تجهيز اختبارات ضبط الجودة المطلوبة.

وأضاف، نائب المحافظ أن البرنامج التدريبي يتضمن محاور متعددة، منها الاعتبارات الفنية وإعداد ملف المشروع، إلى جانب تطبيق عملي في معمل مديرية الطرق خلال اليوم الثالث من التدريب. يستفيد من هذه الدورة نواب رؤساء المراكز والمدن المسؤولون عن عملية الرصف، ومديرو أعمال العمليات، ومهندسو الرفع باستخدام التوتال ستيشن، وفنيو العمليات.

ومؤخرا، فقد أعلن اللواء جمال نورالدين،عن ختام فعاليات ورشة عمل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 في بعض مخالفات البناء.

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن، وأعضاء اللجان الفنية، والأمانات الفنية، ومديري المراكز التكنولوجية، ومشرفي النظام بالمحافظة، بمركز استدامة للتدريب والتطوير بالمحافظة، والتي تحاضر فيها المهندسة مروة العراقي، رئيس لجنة التصالح بالمحافظة.

وذلك ضمن مخطط برامج استدامة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة، لسد الاحتياجات التدريبية لتلك الفئة المستهدفة، موجها بسرعة انهاء اجراءات التصالح وتوعية المواطنين بالقانون ولائحته التنفيذية والذي يهدف إلي تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن معًا من خلال تقنين اوضاع المواطنين في بعض مخالفات البناء التي ينطبق عليها القانون.

