الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقديم خدمات لـ 1528 مواطنًا بالقافلة الطبية المجانية في كفر الشيخ

القافلة الطبية
القافلة الطبية

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 1528 مواطنًا بالقافلة الطبية المجانية بقرية البكاتوش، مركز قلين، فضلًا عن إجراء 139 تحليلا طبىا، و42 حالة أشعة، و174 فحص طبى لـ  92 مواطن، وتحويل 12 مرضى إلى إحدى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

 

توفير خدمات طبية متميزة للمواطنين

قال محافظ كفرالشيخ، إن القوافل الطبية من أهم  أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تقوم بتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين فى مختلف أنحاء المحافظة، وتبرز اهتمام الدولة بالقطاع الطبى، من خلال تقديم الخدمات الصحية بالقرى والأماكن المستهدفة، والكشف المبكر والعلاج المجانى للأمراض المختلفة، فضلًا عن نشر الوعى الصحى من خلال تنظيم ندوات وورش عمل للتوعية بأهمية النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض.

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وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن هذه القوافل تسهم فى تحسين مستوى الصحة العامة فى المجتمعات الريفية، وتخفف من عبء السفر على المواطنين لتلقى العلاج فى المدن، وتساعد فى تخفيف العبء المالي عليهم، وتشجع على الفحص الدورى ونمط الحياة الصحى، وتحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتساعد على تغيير السلوكيات الصحية للمواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن القوافل شملت عددًا من التخصصات والخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة من بينها "الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام، والرمد، والأنف والأذن"، فضلًا عن وجود صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، هذا بالإضافة إلى تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.

صحة كفر الشيح مركز قلين , الرئيس السيسي حياة كريمه محافظة كفر الشيخ

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