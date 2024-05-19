بـ296 مليون جنيه.. تنفيذ 66% من الأعمال الإنشائية لمستشفى الرياض بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تنفيذ 66% من الأعمال الإنشائية بمستشفى الرياض المركزى الجديد، بتكلفة 296.5 مليون، تشمل 4 طوابق وسور ونظم رقابة، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

وقال محافظ كفرالشيخ، ان إنشاء مستشفى الرياض الجديد يأتى فى إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لصالح خدمة طبية متميزة.

تفاصيل مستشفي الرياض

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن المستشفى الجديد سيضم جميع التخصصات الطبية، وسيكون مجهزًا بأحدث المعدات الطبية، وسبل العلاج والرعاية الطبية للمرضى، وتتميز مستشفى الرياض الجديد بتصميمها الحديث وتجهيزاتها المتطورة، حيث سيتضمن المستشفى أقسامًا للمرضى والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى غرف العمليات، ووحدات العناية المركزة، وغيرها من التخصصات الطبية.

وأكد "نورالدين"، على ضرورة وضع خطة متكاملة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمرضى فى المستشفى الجديد، بما في ذلك توفير أطباء ذوي خبرة وكفاءة عالية، وطاقم تمريضي مدرب، وخدمات صيدلية، وخدمات إسعاف، وغيرها من الخدمات التى تضمن حصول المرضى على رعاية صحية متقدمة.

تطوير كبير في المنظومة الصحية

وتابع محافظ كفرالشيخ، أن المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد تطويرا كبيرًا نظرا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمنظومة الطبية بكل المحافظات وخاصة بمحافظة كفر الشيخ، فقد شهدت المحافظة افتتاح مستشفيات جديدة " مستشفى بيلا المركزى، بلطيم التخصصي، ومستشفى برج البرلس، ومستشفى سيدي غازي، ومستشفى قلين المركزى، ومبنى الدرجة الممتازة بمستشفى كفر الشيخ العام، وأعمال التطوير التي شهدتها مستشفى فوه المركزى "، وجاري إنشاء مستشفى الحامول المركزى، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض، ومستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام بجامعة كفر الشيخ، إضافة لمد المستشفيات بأجهزة حديثة متعددة، وإضافة أقسام جديدة للغسيل الكلوي، وحضانات للأطفال بعدد من المستشفيات، ومستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية، وجاري تطوير مستشفى الصدر والحميات لتقديم خدمة طبية متقدمة لأهالى محافظة كفرالشيخ.

وكلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد شقوير، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، وتوفير المستلزمات والأدوات الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالي محافظة كفرالشيخ، مشددًا على حسن معاملة المواطنين.