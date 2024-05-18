جامعة كفرالشيخ الثالث محليًا فى تصنيف "تايمز" للجامعات الناشئة

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حلول الجامعة في الترتيب الثالث محليا من بين 18 جامعة مصرية والمرتبة “301- 350” عالميا، في تصنيف التايمز العالمي الخاص بالجامعات الناشئة دوليا 2024.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا التصنيف يشمل الجامعات التى لم يتعد عمرها ٥٠ عاما وتظهر تقدمًا ملحوظًا في مجالات البحث والتعليم في فترة زمنية قصيرة نسبيًا، وهذا يعكس جهود الجامعة المستمرة للتطوير والتحسين في مجلات التعليم والبحث العلمى، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوى الجامعات المرموقة عالميا.

قال إن هذا التصنيف يُعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تُسهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جهته، قال الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن تصنيف التايمز للتعليم العالي أظهر تأهل 18 جامعة مصرية ناشئة للظهور في هذا التصنيف هذا العام، ويستند تصنيف THE Times Higher Education للجامعات الناشئة إلى عدة مؤشرات هامة، بما في ذلك البحث العلمي والتدريس ومعدل الاستشهاد البحثي والتعاون الدولي، مؤكدا حرص جامعة كفر الشيخ على توفير كافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

في التصنيف الدولي الأكاديمي CWUR جامعة كفرالشيخ تتقدم 132 مركزا عالميا

ومؤخرا، فقد أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن تقدم الجامعة في التصنيف الدولي الأكاديمي CWUR لعام 2024، حيث ارتفع تصنيف الجامعه 132 مركزا عالميا عن العام الماضى، واحتلت الجامعة المركز 1565 عالميا من بين 20966 جامعة على مستوى العالم، وحصلت الجامعة على المركز 14 محليا لعام 2024، حيث قفزت 3 مراكز مقارنة بالعام السابق، الذي حصلت فيه على المركز 17.

أشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، إلى أن الجامعة صنفت ضمن 7.5 % الأفضل عالميا لعام 2024، محققه تقدما عن عام 2023 حيث صنفت الجامعة ضمن 8.3 % الأفضل عالميا، ويرجع هذا التقدم الذي أحرزته الجامعة لإتخاذ إدارة الجامعة للعديد من الإجراءات التصحيحية الخاصة بهذا الشأن مثل سياسات البحث العلمي وزيادة تمويله، زيادة التعاون العلمي مع الصناعة لتقديم الحلول المبتكرة، بالإضافة إلى التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة وجودة الأبحاث المشتركة.

