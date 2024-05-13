الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

دعم منظومة النظافة بمراكز كفر الشيخ بـ4 سيارات ولودر

معدات النظافة
معدات النظافة

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، عن دعم منظومة النظافة بمركزي دسوق وبلطيم، ومدينة مسير بـ«4 سيارات حمولة 5 طن ولودر مفصلي 2 متر حديث» لنقل القمامة، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة النظافة العامة بالمحافظة وتعزيز كفاءتها، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية فى تحقيق بيئة صحية آمنة للمواطنين، وذلك بحضور المحاسب أيسر بكير، مدير عام الشئون المالية.

وأكد المحافظ أن هذا الدعم يأتي فى إطار جهود أجهزة المحافظة المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة المجالات، وتعزيز المظهر الحضارى، والحفاظ على البيئة، والإرتقاء بمنظومة النظافة العامة بمراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

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رفع 1000 طن مخلفات وتطهير شبكات الصرف الصحي في كفر الشيخ

تعزيز المظهر الحضاري للمحافظة

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المعدات الجديدة تهدف إلي زيادة كفاءة منظومة جمع القمامة ونقلها من مختلف الأماكن المستهدفة الي المقالب الوسيطة ومن ثم إلى المقالب العمومية" مواقع التخلص النهائى"، مما يسهم فى الحفاظ على نظافة الشوارع والطرق العامة، ورفع المخلفات والأتربة من الشوارع والطرق، مما يسهم فى تحسين مظهرها العام، وتحسين البيئة والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، تقديم كل أوجه الدعم لتحسين منظومة النظافة العامة، وتعزيز المظهر الحضارى للمحافظة، خاصةً مع الإهتمام بنظافة الشوارع والطرق بشكل يومي، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، كما ناشد المواطنين بالحفاظ على النظافة العامة، من خلال إلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لها بصناديق القمامة لحماية البيئة وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

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