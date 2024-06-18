إصابة 3 في حادث تصادم "ميكروباص" مع دراجة نارية بالقليوبية

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية أمام مزلقان بلتان باتجاه محافظة القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص ونقلهم إلى المستشفى للعلاج.

نتيجة المعاينة الأولية

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد محمد البطوطى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية إصابة محمد. ع. م 24 سنة، محمد. ع. ع 21 سنة، أحمد. م. م 22 سنة مقيمين بمدينة طوخ تم نقلهم إلى المستشفى وتم رفع آثار تلفيات الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.