الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هكذا علقت كندا علوش على فيلم "ولاد رزق 3"

ولاد رزق 3
ولاد رزق 3

شاركت الفنانة كندا علوش، صورة من فيلم ولاد رزق 3- القاضية، للفنان الشاب علي صبحي، يظهر فيها زوجها الفنان عمرو يوسف، الذي يشارك ضمن أبطال العمل الذي يعرض حاليًا في جميع دور العرض السينمائي.

وعلقت  الفنانة كندا علوش على الصورة التي شاركتها من خلال خاصية "ستوري"، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام": "علي صبحي.. كوري أحلى مفاجآت ولاد رزق ٣".

وبعد الإيرادات الكبيرة التي حققها فيلم ولاد رزق 3، أعربت الفنانة كندا علوش عن سعادتها الكبيرة لهذا، خاصة أن زوجها ضمن أبطال العمل الفني، حيث علقت قائلة: "ما شاء الله".

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أماكن عرض فيلم "ولاد رزق 3"

يعرض فيلم "ولاد رزق 3" بسينما الشعب ضمن أفلام عيد الأضحى في كل من: "قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة دمنهور، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة الأنفوشي، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة القناطر، قصر ثقافة أبوالمطامير، بيت ثقافة ديرب نجم".

ويحمل الفيلم اسم "ولاد رزق- القاضية"، وتم تصويره بين المملكة العربية السعودية ومصر بمنطقة عين الصيرة وعدد من شوارع القاهرة وإحدى القرى السياحية.

واستغرق تصويره 9 أسابيع كاملة شهدت العديد من التوقفات، حيث تم تصوير 5 أسابيع خارج مصر و4 أسابيع في مصر، وتم تخصيص ميزانية كبيرة للفيلم، كما تمت الاستعانة بفريق عمل أجنبي لتصميم مشاهد الأكشن في الفيلم.

قصة فيلم ولاد رزق 3

تبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الإخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى؛ حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هى الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال ولاد رزق 3- القاضية

"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، علي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف، منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

 

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