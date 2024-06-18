الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 مصابين فى حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى

حادث تصادم
حادث تصادم

أُصيب 4 أشخاص إثر تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

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مصرع سائقين في حادث تصادم على كورنيش المعادي

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إصابة 4 إثر حادث تصادم سيارتين فى منشأة القناطر

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق إسكندرية الصحراوي بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ.

وتبيَّن تصادم سيارتين، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

حادث تصادم طريق إسكندرية الصحراوي حادث تصادم سيارتين تصادم سيارتين النجدة

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