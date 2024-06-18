4 مصابين فى حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى

أُصيب 4 أشخاص إثر تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق إسكندرية الصحراوي بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ.

وتبيَّن تصادم سيارتين، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.