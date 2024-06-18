الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخميس 18 يوليو.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2024

البنك المركزي
البنك المركزي

شهدت الأيام القليلة الماضية انشغال كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال والعاملين في البنوك بموعد اجتماع البنك المركزي المصري لعام 2024، وما سيحدث خلال هذا الاجتماع الذي يتم فيه تحديد سعر الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2024

وينشر "الدستور" في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد اجتماعات البنك المركزي المقبلة والذي سيتم خلاله مناقشة سعر الفائدة، حيث من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الرابع خلال هذا العام يوم 18 يوليو المقبل.

توقعات بتثبيت سعر الفائدة 

يتوقع خبراء مصرفيون، قيام البنك المركزي المصري باتخاذ قرارين، الأول تثبيت أسعار الفائدة كما هي، والثاني خفض سعر الفائدة، وذلك خلال الاجتماع القادم المقرر له يوم الخميس 18 يوليو المقبل، بعد تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وتحسن لمؤشرات الاقتصاد المصري.

وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، أن تتجه لجنة السياسات النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي أو الاتجاه لخفضها بواقع 1 أو 2% خلال اجتماع الرابع والموافق 18 يوليو المقبل بعد الزيادة الأخيرة يوم 6 مارس بواقع 600 نقطة اساس 6% مشيرا إلى تراجع معدلات التضخم تدفع الي هذا هذين الاتجاهين مستقبلا بعد تثيبت اسعار الفائدة خلال اخر اجتماع البنك في 23 مايو الماضي.

تثبيت سعر الفائدة

قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه، 23 مايو الماضي، تثبيت سعر الفائدة على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2024

يمثل الاجتماع الرابع للجنة السياسات النقدية والمقرر له يوم 18 يوليو المقبل، أهمية كبيرة في ظل ترقب لما سيحدث في أسعار الفائدة بعد رفعها بقيمة 8% خلال الاجتماعين الأول والثاني خلال فبراير ومارس الماضيين بنسبة 2% و6% على التوالي بينما تم الإبقاء عليها كما هي خلال الاجتماع الثالث يوم 23 مايو الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر مقابل الجنيه المصرى

الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة 
 

وقرر الفيدرالي الأمريكي أن يبقي على معدلات الفائدة ثابتة عند 5.5% للمرة السابعة على التوالي، وقال الفيدرالي الأمريكي، إن حدوث مزيد من التقدم المتواضع صوب هدف التضخم البالغ 2%، مشيرا إلى أن الاقتصاد يواصل النمو بوتيرة قوية وسوق الوظائف لا تزال قوية.

المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 0.25 %

كان البنك المركزي الأوروبي، قد قرر خفض سعر الفائدة 0.25% لتصبح 3.75% بما يتماشى مع التوقعات، وذلك للمرة الأولى منذ 2019، وكان قرار خفض أسعار الفائدة متوقعا على نطاق واسع في اجتماعه في فرانكفورت، على الرغم من الضغوط التضخمية المستمرة في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة.

خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75%، انخفاضًا من 4% القياسية التي سجلها منذ سبتمبر 2023.


مواعيد اجتماعات البنك المركزي المتبقية خلال 2024
 

يجرى عقد الاجتماع الرابع يوم الخميس الموافق 18 يوليو في حين يعقد الاجتماع الخامس للجنة والمقرر يوم 5 سبتمبر المقبل فيما يشهد الاجتماع السادس يوم الخميس 17 أكتوبر 2024.

كما يعقد الاجتماع السابع للجنة السياسات النقدية يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 على أن يكون اخر اجتماع للجنة الاجتماع الثامن والأخير خلال عام 2024 ليكون يوم 26 ديسمبر 2024.

مواعيد عمل البنوك وعدد ساعات العمل
 

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر اعتبارا من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2024 تثبيت سعر الفائدة توقعات بتثبيت سعر الفائدة موعد اجتماع البنك المركزي المصري الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 0 25 مواعيد اجتماعات البنك المركزي المتبقية خلال 2024 مواعيد عمل البنوك وعدد ساعات العمل الخميس ١٨ يوليو … موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2024

مواد متعلقة

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ100 مليار جنيه بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

الأكثر قراءة

مقتل 4 مصريين وتقطيع جثثهم على يد رفيقهم بالعراق.. والسبب صادم

جهاد جريشة يحسم لـ"الدستور" صحة ركلة جزاء زيزو أمام المصرى

مصرع سائقين في حادث تصادم على كورنيش المعادي

"مذبوح وملفوف في سجادة".. خطوة جديدة لكشف هوية جثة البدرشين بالجيزة

مصرع وإصابة 4 إثر سباق دراجات بخارية بالدقهلية

زيزو يعلق على هزيمة الزمالك ضد المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

صور

المؤنسات الغاليات يحتفلن بالعيد

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

لبحث التهدئة مع إسرائيل.. مستشار بايدن يلتقي رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة "أمل"

مخططات نتنياهو.. كشف السبب الحقيقي وراء حل حكومة الحرب الإسرائيلية

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف