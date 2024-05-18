السبت 18 مايو 2024
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بتكلفة 100 مليون جنيه.. تنفيذ 95% من إنشاء محكمة الرياض فى كفرالشيخ

محكمة الرياض
محكمة الرياض

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، عن تنفيذ 95% من الأعمال الإنشائية بمحكمة الرياض الجديدة، بتكلفة 100 مليون جنيه، تتضمن 5 طوابق، بالإضافة إلى الخدمات، إذ تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات، وجارٍ الانتهاء من التشطيبات، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

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وقال محافظ كفرالشيخ إن العمل جارٍ لاستكمال أعمال التنفيذ طبقًا للخطة والجدول الزمني المحدد، في إنشاء محكمة الرياض الجديدة، والتي تأتى فى إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

- تسريع إجراءات التقاضي وتوفير العدالة الناجزة

أوضح اللواء جمال نورالدين أن المحكمة الجديدة خطوة تنموية متميزة للقضاء والتقاضى، وتسريع إجراءات التقاضى، وتوفير العدالة الناجزة للمواطنين، وتتميز محكمة الرياض الجديدة بتصميمها الحديث وتجهيزاتها المتطورة، حيث تتضمن قاعات محاكم واسعة ومهيأة لاستقبال المواطنين، بالإضافة إلى مكاتب للقضاة وأعضاء النيابة العامة، ومرافق أخرى لخدمة المتقاضين.

وأكد ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين فى المحكمة الجديدة، بما فى ذلك توفير ساحة لانتظار السيارات، وخدمات الإنترنت، وخدمات الترجمة الفورية، وغيرها من الخدمات التى تسهل على المواطنين الحصول على حقوقهم في ظل الجمهورية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

محكمة الرياض العدالة الناجزة مركز الرياض محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

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