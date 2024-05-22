الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع التعديات بالطرق وإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة على الأرصفة بشوارع وميادين كفرالشيخ

رفع التعديات
رفع التعديات

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافطة، بتكثيف الحملات الدورية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لتحقيق الانضباط بشوارع وميادين مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة المخالفات ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن الحملات التي تشنها مراكز ومدن المحافطة على كل التعديات في الطرق العامة، والإشغالات الثابتة والمتحركة على الأرصفة، والكافيهات والمقاهي والمحال غير المرخصة، وعدم السماح بالتعدى على أرصفة المشاة، جاءت لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، مؤكدًا تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف بكل حسم، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع وضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات، لإعادة الوجه الحضارى للمحافظة.

 

  • حملات لرفع الإشغالات ببيلا

حيث واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا شن حملاتها لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشوارع، بإشراف أيمن غالي، رئيس المركز والمدينة، ورفع إشغالات الكافيهات والمحال والأكشاك والباعة الجائلين، ومنع التعدى على أرصفة المشاة ونهر الطريق بشوارع وميادين المدينة، وتم تحرير 10 محاضر، واتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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توريد 196 ألف طن قمح للشون والصوامع كفر الشيخ حتى الآن

ومؤخرًا، تفقد اللواء جمال نور الدين أعمال تطوير شارع صلاح سالم، أحد أهم الشوارع وسط «عاصمة المحافظة»، بطول 700 متر، وعرض 30 مترًا، بدايةً من ميدان النصر حتى مسجد الشهداء، وتتضمن أعمال التطوير رصف الشارع في الاتجاهين، وتركيب الإنترلوك، وإنشاء أرصفة جديدة، وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحى والمياه والغاز والاتصالات، بالإضافة إلى تركيب منظومة إنارة حديثة، وزراعة وتجميل جانبى الشارع بمساحات خضراء، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/ 2024، وفي إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير عواصم المحافظات.

وأوضح المحافظ أن أعمال تطوير شارع صلاح سالم تأتى ضمن خطة شاملة لتطوير مدينة كفرالشيخ، والتى تتضمن أيضًا تطوير العديد من الشوارع والميادين، بينها «شارع الجمهورية، شارع صلاح سلامة، شارع الحرفيين، شارع الدستور، شارع ممدوح صقر، شارع صلاح سالم، شارع الثورة، شارع دنشواى، شارع عرابى»، بالإضافة إلى منطقة الأوقاف، ومنطقة المزلقان الأوسط، فضلًا عن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمدن المحافظة.


جدير بالذكر أن محافظة كفرالشيخ تشهد طفرة غير مسبوقة فى تنفيذ العديد من مشروعات التطوير فى مختلف المجالات والقطاعات، بما فى ذلك مشاريع الطرق والكبارى، والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى، والإسكان والتعليم والصحة، وغيرها من المشروعات التنموية الأخرى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتحسين مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

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