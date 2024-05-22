لرفع كفاءتهم.. تدريب 34 خريجا على الرخصة الدولية icdl في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه يتم تدريب 34 خريجًا على برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (ICDL) بمحافظة كفرالشيخ، ضمن جهود المحافظة لتعزيز المهارات الرقمية بين الشباب وتزويدهم بالكفاءات اللازمة لسوق العمل.

أقيم التدريب في مركز استدامة للتدريب والتطوير، وشمل مجموعة من المحاور الأساسية مثل برامج Office والإنترنت والطباعة الإلكترونية.

رفع مستوى الكفاءة الرقمية للخريجين

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن هذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجية المحافظة لرفع مستوى الكفاءة الرقمية للخريجين، مما يساهم في زيادة فرصهم في سوق العمل ويعزز من قدراتهم المهنية، مؤكدا أهمية هذه البرامج في إعداد جيل قادر على التعامل مع التحديات الرقمية المعاصرة.

من جهته، قال الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، إن البرنامج يتم تنفيذه بمعدل 56 ساعة تدريبية متصلة، وأن المركز المعتمد لدى مؤسسة ICDL الدولية يضمن جودة التدريب المقدم، مشيرا إلى أن هذا النوع من التدريب يعتبر خطوة هامة نحو تطوير الموارد البشرية في المحافظة، ما يعزز من قدرتها على مواجهة متطلبات التطور التكنولوجي السريع.

ومؤخرا، فقد أعلن اللواء جمال نورالدين،عن ختام فعاليات ورشة عمل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 في بعض مخالفات البناء.

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن، وأعضاء اللجان الفنية، والأمانات الفنية، ومديري المراكز التكنولوجية، ومشرفي النظام بالمحافظة، بمركز استدامة للتدريب والتطوير بالمحافظة، والتي تحاضر فيها المهندسة مروة العراقي، رئيس لجنة التصالح بالمحافظة.

جاء ذلك ضمن مخطط برامج استدامة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة، لسد الاحتياجات التدريبية لتلك الفئة المستهدفة، موجها بسرعة إنهاء إجراءات التصالح وتوعية المواطنين بالقانون ولائحته التنفيذية والذي يهدف إلى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن معًا من خلال تقنين أوضاع المواطنين في بعض مخالفات البناء التي ينطبق عليها القانون.

