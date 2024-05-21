تطهير الترع والمجاري المائية في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه يتابع جهود الإدارة المركزية للموارد المائية والري، في أعمال التطهيرات بترعة ميت يزيد ك 31 "منطقة كوبرى أبو عمر"، لزيادة احتياجات المياه للزراعات الصيفية، وحفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، تحت إشراف المهندس أشرف درويش، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفرالشيخ.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه يجري حاليًا أعمال تطهير ترعة السخاوي العمومي، وترعة الجمايلة، "هندسة رى غرب سيدى سالم-رى غرب كفرالشيخ"، وصيانة صاولة ابشان على بحر تيره ك 17.200 "هندسة رى بيلا-الإدارة العامة لرى شرق كفرالشيخ".

وأكد محافظ كفرالشيخ، أهمية هذه الأعمال في تحسين كفاءة الري وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه، وإزالة الحشائش الموجودة بالجسور، مكلفًا جميع الأجهزة المعنية بمتابعة أعمال التطهيرات بالترع والمجارى المائية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وسرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للجدول الزمنى المحدد، مع مراعاة عدم التأثير على وصول المياه للأراضى خلال فترة التطهيرات ورفع ناتج التطهير من الطرق والجسور لتسهيل حركة المواطنين.

حملات نظافة وتجميل بمراكز ومدن كفر الشيخ

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أنه يتم شن حملات نظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الاشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار، وخطوط الصرف الصحي،

وتابع المحافظ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، واستعدادات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات، الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات والجرارات من خلال القيام بأعمال جمع القمامة حيث تم رفع 130 طن قمامة، من أحياء وشوارع وميادين المدينة بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة، بالإضافة الى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة فضلًا عن استمرار العمل، على رفع مستوى الخدمات، والمتابعة على مدار الساعة، والتواصل مع المواطنين.