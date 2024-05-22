الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توريد 196 ألف طن قمح للشون والصوامع بكفرالشيخ حتى الآن

محافظ كفرالشيخ
محافظ كفرالشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، عن استلام 196 ألف طن قمح من المزارعين فى مواقع وصوامع التوريد المختلفة بالمحافظة، والتابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي وقطاع مطاحن كفرالشيخ "الجهات المسوقة للقمح".

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وأكد محافظ كفرالشيخ انتظام عملية توريد الأقماح وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعملية التوريد، وذلك لضمان سيرها بشكل سلس دون أى معوقات.

التسهيل على المزارعين لتوريد القمح

وقال اللواء جمال نور الدين، إنه تم تخصيص 25 موقعًا لتجميع وتسلم محصول القمح موسم 2024، موزعة على جميع أنحاء المحافظة، وذلك تسهيلًا على المزارعين لتوريد القمح، مضيفًا أنه تم تحديد سعر استلام إردب القمح المحلى بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذًا للقرار الوزارى رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلى موسم حصاد عام 2024، مكلفًا باستمرار رفع درجة الاستعداد بمواقع توريد القمح المختلفة على مستوى مدن ومراكز كفرالشيخ.

اليوم الأربعاء توريد القمح شون كفر الشيخ وزير التموين محافظة كفر الشيخ

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